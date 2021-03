Mirela Vaida, transformare totală după incidentul de la Acces Direct. Cum arată prezentatoarea

Mirela Vaida a fost transformată total după șocul pe care l-a suferit ieri când o femeie necunoscută a intrat dezbrăcată în platoul emisiunii Acces Direct, cu un pietroi în mână pe care l-a aruncat înspre prezentatoare care vorbea despre un caz din emisiune.

După acest incident nefericit, Mirela Vaida și-a deschis sufletul în fața celor din mediul online, iar figura sa era total schimbată din cauza șocului trăit. De alfel, aceasta a fost mult timp în stare de șoc, după faptele petrecute.

Mirela Vaida a spus în mediul online ce anume o apasă și cum se simte după ce a fost atacată. În plus, ea a recunoscut că a plâns încontinuu după ce a părăsit platoul. Cu toate acestea, Mirela Vaida le-a mulțumit tuturor susținătorilor pentru mesajele de încurajare. De altfel, aceasta a ținut să le mai spună fanilor că se află la munte, alături de soț și de copii, plecarea fiind pregătită dinainte de incident.

”Vreau să vă mulțumesc pentru toate cuvintele de încurajare pe care le-am primit. Am ajuns la munte, pentru că era un weekend pregătit la munte cu familia. Sigur că sunt în stare de șoc, presupun că se cunoaște și faptul că am plâns mai tot drumul. Pentru cei care cred că este o farsă, eu le doresc din tot sufletul și cu mâna pe inimă să nu trăiască niciodată ce am trăit eu astăzi, pentru că efectiv mi-am văzut moartea cu ochii.”, a declarat Mirela Vaida pe contul de Instagram.