Simona Gherghe a fost la un pas de căsătoria cu el. Cine e fostul iubit al vedetei Antena 1

Simona Gherghe este acum o femeie împlinită, devenind pentru a doua oară mămică, după ce l-a născut, în luna mai, pe Vlad Ioan. Aceasta mai are și o fetiță de doi ani, Ana Giorgia. Prezentatoarea de televiziune se bucură acum de momentele strict petrecute în sânul familiei.

Dar înainte de a avea tot ce are acum, atât din punct de vedere personal, cât și profesional, Simona trăit o frumoasă poveste de dragoste cu un personaj, pe numele lui Octavian Tudorache, în Iași, orașul natal al vedetei.

„De cine eram indragostita la 18 ani? De primul meu prieten. Un baiat cu cinci ani mai in varsta ca mine. Eram foarte indragostita de el. Nu-mi statea gandul la carte. De-asta am si picat la facultate. Iar cand am plecat in Bucuresti pentru jobul pe care mi l-a oferit Antena 1, eu trebuia sa ma marit. Aveam un logodnic care ma ceruse de nevasta de la mama. Era totul stabilit. Inelul dat. N-a mers. El a ramas acolo. A incercat sa gaseasca ceva de lucru pe-aici, n-a reusit si s-a terminat!”, marturisea Simona.