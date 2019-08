Motivul pentru care Simona Gherghe renunță la Acces Direct de pe Antena 1. Ce va face de acum încolo

Simona Gherghe renunță la Acces Direct, emisiune pe care a clădit-o timp de nouă ani, la Antena 1. Prezentatoarea de televiziune a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin care își explică acțiunea. Care este motivul pentru care a lăsat în spate proiectul cu care o identifică toți românii?

Simona Gherghe, gazda emisiunii Acces Direct, de la Antena 1, a anunțat că se desparte de proiectul din care a făcut parte timp de nouă ani. Pe rețelele de socializare, pintr-un mesaj, prezentatoarea de televiziune a explicat că misiunea sa la Acces Direct s-a încheiat, căci acum a intrat într-o altă etapă a vieții sale și simte nevoia unei schimbări.

De altfel, întrebată de Mihai Morar recent, fiind prezentă în emisiunea ”Răi da buni”, Simona Gherghe nu a răspuns concret, în acel moment, dacă va mai reveni ori ba, însă semne cum că nu s-a mai întoarce erau, spunând că și-a reconfigurat puțin opțiunile.

„Dragii mei prieteni, misiunea mea la Acces Direct s-a incheiat. Decizia imi apartine in totalitate si vine dupa multe nopti de nesomn. Am intrat intr-o alta etapa a vietii mele si simt nevoia unei schimbari. Au fost 9 ani plini, cu bune si cu rele, in care am invatat multe. Despre lume, despre viata, despre mine”, a scris Simon a Gherghe pe Facebook.