Simona Gherghe a născut un băiețel! Anunțul făcut de prezentatoarea de la Antena 1

Simona Gherghe a mai adus pe lume un copil. De această dată, prezentatoarea a născut un băiețel. Se pare că de acum are acel duo ideal pe care și-l doresc mulți părinți.

Simona Gherghe a născut un băiețel perfect sănătos în cursul serii de 9 mai, mai exact, în jurul orei 20:40. Copilul a avut 2,370 de kilograme și a primit nota 10 la naștere, iar părinții săi s-au gândit deja nu la unul, cu la două nume pentru micuț – Vlad Ioan.

Tot pe Facebook, prezentatoarea a publicat și prima fotografie cu băiețelul nou-născut, doar că i-a acoperit chipul cu un emoji, ca să nu-l expună pe copil încă de acum publicului din mediul online. Alături de ea și de copil, apare și soțul său, Răzvan Săndulescu. El a stat alături de Simona pe toată durata nașterii. Vedeta mai are o fetiță, pe nume Ana Georgia, în vârstă de doi ani.

În viața moderatoarei a fost o perioadă când s-a temut că s-ar putea să nu poată face copii, dar acea teamă a dispărut în momentul în care a rămas însărcinată prima dată.

Mi-am pus multă vreme întrebarea dacă nu cumva nu o să pot să am un copil, pentru că a durat un an și ceva până să rămân însărcinată. Practic, am rămas însărcinată în momentul în care am luat decizia să facem această procedură in vitro. Dacă nu s-ar fi întâmplat spontan, pe cale naturală, aș fi apelat cu siguranță la această procedură in vitro, a povestit Simona Gherghe, la Antena Stars.