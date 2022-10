Silkeborg – FCSB, LIVE TEXT & VIDEO, ora 19.45, grupele Conference League. Echipele probabile și de ce s-a enervat Nicolae Dică înaintea partidei

Silkeborg și FCSB se înfruntă astăzi, de la ora 19.45, în runda cu numărul trei din grupele Conference League. Nicolae Dică a ascultat ordinul lui Gigi Becali și a plecat în Danemarca fără nouă titulari, în încercarea de a odihni jucătorii pentru partidele din campionat. Antrenorul s-a enervat când a fost întrebat de această situație. Partida va putea fi urmărită pe site-ul playtech.ro.

FCSB s-a trezit într-o situație inedită în cupele europene. După doar două meciuri în grupele Europa Conference League, în care „roș-albaștrii” au câștigat un punct, conducătorii echipei și-au dat seama că trebuie să „abandoneze” această competiție din cauza rezultatelor slabe din campionat.

Gigi Becali se teme că FCSB, aflată pe locul 13 în clasament, ar putea să nu se califice în play-off și a decis ca la duelul din Danemarca, cu Silkeborg, să plece rezervele. Asta deși echipa mai are șanse să ajungă în primăvara europeană. Așa se face că au rămas acasă nouă jucători: Florinel Coman (24 de ani), Andrea Compagno (26 de ani), Andrei Cordea (23 de ani), Malcom Edjouma (25 de ani), Joonas Tamm (30 de ani) și Darius Olaru. Acestora li se adaugă alți trei jucători: Billel Omrani și Boban Nikolov nu sunt pe lista UEFA, iar Risto Radunovic este accidentat. În aceste condiții, Nicolae Dică va fi nevoit să improvizeze în duelul din Danemarca.

Silkeborg – FCSB, echipe probabile:

Silkeborg: 1. Larsen – 5. Sonne, 20. Salquist, 4. Felix, 29. Engel – 21. Klynge, 14. Brink, 8. Thordarson – 10. Tengstedt, 11. Helenius, 7. Kusk

Rezerve: 16. Hedvall, 3. Ostrom, 6. Mattsson, 17. Kaalund, 18. A. Dahl, 25. Klitten, 27. Jorgensen, 28. Calisir, 40. Busch

Absenți: G. Dahl, Pedersen (accidentați)

Antrenor: Kent Nielsen

FCSB: 32. Târnovanu – 22. Boboc, 5. Dawa, 6. Haruț, 28. Pantea – 26. Oaidă, 20. M. Dulca, 80. Radaslavescu – 11. Miculescu, 98. B. Rusu, 10. Oct. Popescu

Rezerve: 99. A. Vlad, 2. V. Crețu, 8. Șut, 9. I. Stoica, 13. Dumiter, 21. Fl. Achim, 29. Bouhenna, 30. Musi, 77. S. Șerban

Absenți: Radunovici, Panțâru, I. Cristea, Ov. Popescu (accidentați), Nikolov, Omrani (neincluși pe lista UEFA), Compagno, Fl. Coman, Cordea, Tamm, Edjouma, Olaru (menajați)

Antrenor: Nicolae Dică

Stadion: JYSK Park (Silkeborg)

Duelul Silkeborg – FCSB se va desfășura pe un stadion cu o capacitate de 10.000 de locuri, inaugurat acum cinci ani, dotat cu o suprafață sintetică. Nicolae Dică a testat terenul, după ce a participat la „miuța” elevilor săi. La conferința de presă a fost însă nervos. A răbufnit când a fost întrebat dacă Gigi Becali a fost cel care a decis să joace cu rezervele.

„Ce să mi se comande? Am spus când am venit la echipă că vreau ca jucătorii să joace din trei în trei zile. Am făcut acest lucru, am văzut că nu este OK. Am văzut cu West Ham și am considerat că jucătorii au nevoie de odihnă. De aceea am decis să rămână jucătorii acasă.

E decizia mea! Bineînțeles că am discutat cu patronul. Este clar că nu sunt singur la club, mă consult cu staff-ul, cu MM, cu patronul, dar îmi spun părerile și ce vreau să fac”, a spus Nicolae Dică, la conferința de presă.