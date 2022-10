Gigi Becali a făcut „iureș” la televizor și a dat de pământ cu strategia lui Nicolae Dică. „Joci la Real Madrid acasă să dai mingea așa, mă, nebunule?”

Gigi Becali a lansat un nou atac după meciul FCSB – FC Argeș 3-2. Patronul nu este mulțumit de jocul echipei și i-a transmis antrenorului că trebuie să schimbe din nou strategia. Omul de afaceri s-a enervat în direct și a spus că se teme că formația lui ar putea să piardă locul de play-off.

Gigi Becali își critică de câteva ore bune antrenorii și jucătorii. Prima oară a ieșit la atac duminică noapte, după ce FCSB a câștigat cu mari emoții duelul cu FC Argeș, scor 3-2. Omul de afaceri nu s-a liniștit, iar luni dimineață a luat-o de la capăt. Este supărat că echipa lui Nicolae Dică a câștigat greu în minutul 87, în urma golului înscris de Andrei Cordea.

„Eu am ales ce-i bun, am dat afară ce-i prost. Dacă am luat crema fotbalului și am dat milioane, joacă, bă fotbal. Așteptăm ca Tamm să-i dea lui Compagno mingea, mă? Nu, mă, jucăm cu Olaru și Edjouma, mă, să i-o dea să dea gol. Vine mingea și dai bufa, aici ești la Steaua (n.r. FCSB), mă, ți-e frică de Argeș?

La ce ai 15.000 salariu, 20.000? Pasează, mă, mingea, mă! Că vine ăla de la FC Argeș iar la tine. Ai văzut la Manchester City, țaca-paca-țaca-paca. Vine, se demarcă, pasează, pleacă mai departe. Echipa noastră e lungă, dar trebuie să fie scurtă”, a declarat Gigi Becali la Sport Arena.