Doliu la Hollywood. A murit actorul care l-a interpretat pe Darth Vader în Star Wars

Doliu în lumea filmului! Actorul care i-a dat viață personajului Darth Vader în celebra peliculă Stars Wars s-a stins din viață. Care e cauza decesului și cine a anunțat oficial dispariția artistului de pe acest pământ?

Doliu în Hollywood! Darth Vader din Star Wars a murit

David Prowse a murit! Actorul l-a interpretat pe Darth Vader în trilogia celebră Star Wars. Artistul avea 85 de ani, iar fanii sunt șocați de vestea tristă aflată din partea agentului său. „Este cu mare regret și tristețe sufletească pentru noi și milioane de fani din întreaga lume să anunțăm că clientul nostru Dave Prowse MBE a decedat la vârsta de 85 de ani”, a fost mesajul acestuia. Jason Joiner, producător de evenimente care lucrat cu Prowse, a scris câteva cuvinte dedicate vieții și persoanei care a fost Dave.

„Dave a fost dedicat întâlnirii cu fanii de zeci de ani și primul invitat al multor fani pe care l-au cunoscut a fost Dave la începutul anului zile de contra-benzi desenate și evenimente de colecționari. Dave era mai mare decât viața și îi va fi foarte dor de el. Dragostea și gândurile noastre se îndreaptă către familia lui.” Prowse a fost un culturist care a avut o serie importantă de roluri de moștri și ticăloși în mai toate pelicule în care a jucat. Întrebat de ce, artistul a răspuns: „Toată lumea își amintește ticălosul”. Dave a primit rolul din Star Wars datorită fizicului său impresionant – culturist cu înălțimea de 1.98 m. De asemenea, a mai fost foarte apreciat de fanii lui pentru aparițiile din ames Bond – Casino Royale, Doctor Who și multe alte filme.

De ce rol a fost mândru?

Sportivul a fost foarte mândru de roul din Green Cross Code Man, un supererou creat în anii 1970. Din păcate, a avut parte de o întâmplare aparte. Accentul lui britanic nu s-a potrivit cu un personaj, astfel că vocea a fost dublată de actorul James Earl Jones.

„Primul rol l-a avut în 1967 în ”Casino Royale”, apoi a mai jucat în ”Hammerhead”, ”The Horror of Frankenstein”, ”A Clockwork Orange” și alte câteva pelicule unde a avut roluri mici, pentru ca în 1977 să apară în costumul lui Darth Vader. Actorul a dezvăluit că se confruntă cu demenţa la scurt timp după ce a fost lansat primul trailer al celui de-al şaptelea episod – „Star Wars: The Force Awakens“. Ultima apariție pe marile ecrane a fost în 2015 în documentarul spaniol ”I Am Your Father”, în care își spunea povestea”, arată europafm.ro