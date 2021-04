Semnul primit de Mellina înainte de eliminarea de la Survivor. Ce s-a întâmplat cu doar câteva ore înaintea Consiliului

Presiunea competiției, oboseala psihică și fizică precum și dorul de oamenii dragi din România și-au spus cuvântul, iar Mellina a cedat tensiunii concursului, o parte din sufletul său dorindu-și să părăsească Survivor. Ce s-a întâmplat cu Războinica Mellina, cu doar câteva ore înaintea Consiliului. L-a perceput ca pe un semn că va pleca acasă.

Consiliu greu pentru echipa Războinicilor. Mellina a părăsit, în lacrimi, competiția Survivor România, după ce a întrunit cele mai puține voturi din partea publicului de acasă.

Furnicuța, așa cum a fost supranumită de către colegii săi din Republica Dominicană, și-a luat rămas bun de la coechipierii săi Războinici, însă cea mai afectată dintre toți a fost Sindy. Atleta a clacat și a izbucnit în plâns când Mellina a îmbrățișat-o, luându-și la revedere de la cea care a încurajat-o dintotdeauna.

Mellina a făcut primele declarații după ce a plecat de la Survivor, intrând în legătură directă la emisiunea Teo Show de la Kanal D. Războinica a mărturisit că a primit un semn înainte de eliminarea de la Survivor: i s-a spart cana, lucru care i s-a părut de rău augur.

Cântăreața a mărturisit că simte că îi va fi greu să se readapteze la lumea de acasă, după ce a petrecut trei luni izolată pe insula din Republica Dominicană. Cu toate acestea, Mellina spune că Survivor România a fost cea mai mare provocare a vieții sale de până acum.

„Incep sa diger tot ceea ce se intampla. Atat de multe reactii, si negative si pozitive, pentru ca nu imi dau seama tot ce se intampla. Dupa 3 luni de izolare, de dor de casa, de familie sunt bulversata. Primul lucru pe care l-am facut cand am fost singura in camera de hotel i-am multumit lui Dumnezeu, pentru ca nu va trebui sa mai stau in jungla si ca a fost alaturi de mine in toate cele 3 luni de zile. Si am facut si dus!

In ultimul timp, fiecare zi a fost o lupta cu mine. In ultimele saptamani simteam ca nu reusesc sa ma mai conectez cu nimeni. M-am conectat cu Sindy, desi la inceput nu aveam tangente una cu alta. Imi pare rau ca am lasat-o acolo si imi vine sa ii trimit dulciuri. Pentru ca avea nevoie de dulciuri, ii scadea glicemia. Mi s-a rupt cana, mi-am zis ca nu mai vreau sa mananc raci si chiar vorbeam cu Sindy ca in cazul meu, dar si al altora, apareau tot felul de semne inainte sa fim eliminati” , a declarat Mellina la Teo Show.