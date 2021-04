Scandal uriaș la eliminarea de la Survivor. Ce s-a întâmplat între Jador și Zannidache

O nouă zi, o nouă bombă la Survivor România. După ce a ieșit favoritul publicului, Zanni de la Faimoși a făcut o nominalizare incredibilă pe Ce s-a întâmplat între Jador și Zannidache la Consiliul de eliminare și cum a fost implicat Culiță Sterp în discuție. Fanii au rămas fără cuvinte.

Ultimul Consiliu de eliminare de la Survivor România a luat o întorsătură neașteptată de situație. Jador și Zanni s-au luat la harță, după ce protejatul lui Alex Velea a propus-o spre eliminare pe dansatoarea Elena Marin. În timp ce, în echipa Războinicilor, a ieșit Albert Oprea favoritul publicului a șasea oară la rând, surpriza a fost în echipa roșie.

Deși toată lumea se aștepta ca Jador să adune, din nou, cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, se pare că cel care a cucerit inimile fanilor mai tare, în această săptămână, a fost Zannidache. Trapperul a fost surprins atunci când Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii, i-a rostit numele în timpul Consiliului, fiind numit preferatul publicului și concurentul care a adunat cele mai multe voturi în ultimele zile. Cu siguranță oamenii de acasă au fost mișcați de felul în care Zanni a suferit după plecarea Anei Porgras.

Zanni și-a explicat votul din punct de vedere strategic, scotând-o în față pe Elena Marin, fiind convins că este una dintre cele mai populare vedete de la Survivor, bazându-se pe rezultatele spectaculoase din trecut și pe faptul că dansatoarea Andreei Bălan a ieșit favorita, la rândul ei, de mult ori în săptămânile în care Jador a fost accidentat la genunchi.

„Nu mă așteptam să îmi aud numele. Se simte foarte bine, încerc s-o iau personal, însă nu vreau să mă atașez de aceste voturi, azi ești tu, mâine e altul. Este vorba despre fiecare. Le mulțumesc foarte mult, mă bucur că m-au votat, sper să fiu votat. Am avut o perioadă când m-au văzut și supărat și trist și amuzat și distrat, nu contează cum mă văd ei pe mine, eu am calea mea. Sănătate la toată lumea!”, a declarat Zanni la Consiliul de eliminare de la Survivor România.

Spiritele s-au încins între Jador și Zanni, atunci când trapperul a amintit de neînțelegerea dintre ei și Culiță Sterp. Discuția pe care Zanni și Culiță au avut-o în junglă, imediat după plecarea Anei Porgras, l-a supărat pe Jador, care a dezmințit acuzațiile artistului cu peste 100 de tatuaje, care a dat de înțeles că manelistul ar fi băgat râcă între băieți.

Jador: Cum nu a răspuns nimeni? Am răspuns eu și ți-o zic și aici. Ai prins glas că ești favorit. Zanni, ai vrut să-l votezi pe Culiță, ce naibii. Da, am vrut să-i demonstrez că sunteți falși față de el. Ai vorbit în camp, ești nebun la cap?

Aflat pentru prima dată nominalizat spre eliminare la Survivor, Jador le-a mărturisit colegilor săi din competiție care este motivul real pentru care manelistul a acceptat provocarea de a participa la concursul din Republica Dominicană și care sunt cele mai importante lecții pe care le-a învățat la Survivor România.

„Eu am venit la Survivor nu să câștig, am venit să uit o fată și mi-am dat seama că trebuie să lupt pentru ea. E singura care a mâncat pateu cu mine, restul vor doar parai, nu îl văd pe Ionuț de la țară, care a crescut desculț. Am făcut o neînțelegere între frații mei.

Mi-am ajutat familia cum am putut, însă eu mai am trei frați în afara de ei și încă o soră pe care ar fi tebuit să o ajut, nu mi-am dat seama ca ar trebui să o ajut, am zis ca na…am facut o diferență între frații mei. Al treilea lucru este ca am muncit de când am realizat că muzica e viața mea și tot ce vreau e să fac muzică.

Nu am facut foamea numai aici. Am făcut foamea toată viața să ajung aici. Într-o zi, mi-am dat seama când am venit la un joc că am văzut o mașină pe care o am acasă. Dar înainte de asta am zis că e a unui bogătaș. Nu sunt un bogătaș, dar o am. Mi-am dat seama că am o viață furmoasă și mulțumesc că mi-ați dat ocazia să fac lucrurile astea frumoase aici.”, a spus Jador la Consiliul de eliminare de duminică, 11 aprilie.