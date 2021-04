Prima reacție a Mellinei după eliminarea de la Survivor România. Momente emoționante în echipă

Lacrimi și suspine în ultimul Consiliu de eliminare de la Survivor. „Furnicuța Out” au fost ultimele cuvinte rostite de Mellina, înainte să părăsească competiția din Republica Dominicană. Cu ochii în lacrimi, Războinica și-a îmbrățișat colegii de echipă, vizibil emoționați, de plecarea uneia dintre cele mai longevive concurente din concurs. Cea mai afectată a fost Sindy, care nu s-a putut opri din plâns.

În cursa pentru eliminare de duminică, 11 aprilie, Albert Oprea a reușit o performanță incredibilă, aceea de a fi favoritul publicului a șasea săptămână la rând. Profitând de acest avantaj, Războinicul a fost în postura de a nominaliza un coechipier, numindu-l pe Sorin, care a intrat la „duel” cu Mellina, Elena Marin și Jador. Publicul a decis, iar cea care a stins făclia competiției a fost Furnicuța Mellina.

„După primul traseu la Survivor, fiecare zi a fost bonus pentru mine. Tremur efectiv. Faptul că am ajuns până aici să fie dovada că orice om poate face orice în viața asta. Sunt o simplă cântăreață, dacă eu am putut să îndur această luptă grea, oricine poate orice. Vreau să zic că dacă am reușit să inspir un om prin ce am făcut aici, am devenit relevanță ca om.

Asta încerc să fac și prin muzica mea. Le mulțumesc fiecăruia din echipa asta, am învățat de la fiecare o lecție. Dumenzeu a zis că mi-am învățat lecțiile. Las loc ca unul dintre Războinici să ajungă Survivor. Vă mulțumesc pentru această experiență. Furnicuța out!”, a fost prima reacție a artistei după ce a fost eliminată de la Survivor România.