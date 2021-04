Cu ce se ocupă, de fapt, Andrei Dascălu de la Survivor România 2021. Puțini știu asta despre el

E tânăr, puternic, rapid și cu multă forță. Jador l-a numit cel mai bun din echipa albastră și a dovedit, în ultimele două luni că este un adversar de temut pentru oricine. Cine este, de fapt, Andrei Dascălu de la Războinici și ce meserie are constănțeanul de 22 de ani. Puțini știu asta despre el.

Andrei Dascălu de la Războinici este unul dintre cei mai puternici și buni concurenți de la Survivor România, lucru pe care și Jador de la Faimoși l-a recunoscut, în al doilea consiliu de nominalizare al săptămânii trecute. Disciplina, puterea de concentrare, forța fizică și viteza incredibilă îl transformă într-un adversar redutabil pe traseul din timpul probelor.

Constituția atletică se datorează profesiei pe care tânărul de 22 de ani o practică. Andrei este un boxer de renume în Marea Britanie. Blondul originar din Constanța face box de la vârsta de 11 ani. După ce a practicat acest sport în liga amatorilor, timp de 10 ani, Războinicul joacă, în prezent, în liga profesioniștilor, atingând performanțe incredibile pentru vârsta lui. Este campion pe sudul Marii Britaniei și este în top 10 la categoria lui de greutate în U.K.

De când a intrat în competiția Survivor România, Andrei de la Războinici a demonstrat că este un adversar de temut pentru orice sportiv, calitățile sale fizice fiind admirate și recunoscute inclusiv de cei din echipa Faimoșilor. Andrei are planuri mari pentru Survivor. Luptătorul spune că dacă va câștiga marele premiu, o parte din bani îi va dona, iar cealaltă parte va ajunge la părinții săi.

Duminică, 11 aprilie, Războinicii au mai pierdut un luptător. Mellina a fost eliminată de la Survivor România, iar despărțirea de coechipierii săi a fost foare dureroasă. Furnicuța din echipa albastră și-a luat rămas bun de la colegii săi, având lacrimi în ochi.

„După primul traseu la Survivor, fiecare zi a fost bonus pentru mine. Tremur efectiv. Faptul că am ajuns până aici să fie dovada că orice om poate face orice în viața asta. Sunt o simplă cântăreață, dacă eu am putut să îndur această luptă grea, oricine poate orice. Vreau să zic că dacă am reușit să inspir un om prin ce am făcut aici, am devenit relevanță ca om.

Asta încerc să fac și prin muzica mea. Le mulțumesc fiecăruia din echipa asta, am învățat de la fiecare o lecție. Dumenzeu a zis că mi-am învățat lecțiile. Las loc ca unul dintre Războinici să ajungă Survivor. Vă mulțumesc pentru această experiență. Furnicuța out!”, a fost prima reacție a Mellinei după ce a fost eliminată de la Survivor România.