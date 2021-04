Unde pleacă Mellina după ce se întoarce în România. Îi așteaptă pe toți prietenii de la Survivor

Fanii Survivor România au primit de curând o veste neașteptată. Nimeni nu se aștepta la acest lucru, mai cu seamă când echipelor le-au venit întărâri. Unde îi așteaptă Mellina pe toți prietenii de la Survivor? Întoarcerea sa în România se lasă cu relaxare și petrecere.

Soarta uneia din cele mai discutate concurente de la Survivor România s-a decis. Ediția din cursul serii de duminică a aliniat patru concurenți extrem de importanți și cu longevitate în competiție în consiliul pentru eliminare.

Patru nume deja extrem de cunoscute publicului au stat cu mari emoții. Concret, Sorin și Mellina de la Războinici și Elena și Jador de la Faimoși. Iată că a părăsit competiția chiar războinica Mellina, care se afla în concursul de la Kanal D deja de trei luni.

Echipa albaștrilor s-a văzut nevoită să nominalizeze un coechipier pentru eliminare după ce a pierdut imunitatea la jocul săptămânii. Strategiile vorbesc de la sine din acest punct al emisiunii sportive, iar neînțelegerile și stările extreme ale concurenților îi lasă uneori pe fani cu multe semne de întrebare cu privire la alegerile lor.

Mellina a fost de multe ori spirjin imens pentru echipă pentru că a adus de nenumărate ori puncte, cu toate astea a rămas la mâna publicului care a decis că e momentul să se întoarcă acasă.

Războinicii s-au înțeles de multe ori extraordinar, așa că în diversele discuții de la foc își promiteau unii altora că o să se regăsească într-un număr cât mai mare și speră că în formulă completă după finele show-ului.

„După primul traseu la Survivor, fiecare zi a fost bonus pentru mine. Tremur efectiv. Faptul că am ajuns până aici vreau să fie dovada că orice om poate face orice în viaţa asta. Sunt o simplă cântăreaţă, dacă eu am putut să îndur această luptă grea, oricine poate orice. Le mulţumesc fiecăruia din echipa asta, am învăţat de la fiecare o lecţie. Dumnezeu a zis că mi-am învăţat lecţiile. Las loc ca unul dintre Războinici să ajungă Survivor. Vă mulţumesc pentru această experienţă. Furnicuţa out!” Mellina

După discursul de la consiliul de eliminare și după ce și-a îmbrățișat colegii aceasta le-a promis și a venit cu o invitație în rândul deja foștilor coechipieri: „Ne vedem în Vamă”

„Vreau să mulțumesc din inimă tuturor oamenilor care m-au susținut, n-am știut că sunteți atât de mulți, vă mulțumesc…deci până la infinit și inapoi. Sper că nu v-am dezamăgit, eu am dat tot ce a fost în mine, am fost așa cum sunt, o femeie cu defecte, plină de defecte și poate câteva calități. N-am știut că sunteți atât de mulți. Vă mulțumesc din inimă, nu am cuvinte, dar vreau doar să vă arăt cum arată pantalonii mei după 3 luni de Survivor. Cam așa ceva. Vă iubesc din toată inima, chiar și pe voi, cei care nu mă plac. Vă iubesc, hai să mai facem și haz de necaz. Și am revenit la civilizațieeee!”

Mellina