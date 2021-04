Secretul sosurilor delicioase făcute de bucătarii renumiți. Acest ingredient le asigură succesul mereu

Amidonul a ajuns să ne sperie foarte mult, când vorbim despre alimentație, fiindcă este cunoscut că este o rudă mai îndepărtată a zahărului, având aceeași compoziție, dar o structură mai complexă. Îl găsim în aproape toate legumele și fructele, în cereale și are efecte diferite de zahăr. Putem vorbi de amidon ”bun” sau ”rău”, în funcție de efectul lui asupra sănătății. Fie benefic, fie malefic, acesta are un rol uimitor în sosuri, ba chiar fiind un ingredient pe care și marii bucătari în folosesc în rețetele lor.

Amidonul de porumb, secretul sosurilor delicioase. Îngroașă lichidul de două ori mai repede decât făina

Bucătarii preferă să folosească acest ingredient în loc de făină, fiind mult mai sănătos. În plus, ingredientul nu are aromă aproape deloc, față de făina simplă de grâu, și are capacitatea de a îngroșa sosurile de aproape două ori mai repede. De pildă, pentru a obține o sosieră de produs, este indicat să se folosească aproximativ o lingură de amidon de porumb, diluată în apă sau lapte.

La final, amestecul trebuie combinat cu 50 de mililitri de apă fierbinte și se poate adăuga în diferite tipuri de mâncăruri, cum ar fi mâncarea de mazăre, mâncarea de cartofi sau ciulama, ori în sosuri. Amidonul poate fi folosit și în aluaturi. În acest caz, de preferat este ca acesta să fie încorporat odată cu zahărul sau făina, pentru a absorbi cât mai bine excesul de umiditate.

Poate fi utilizat și în cosmetică

De asemenea, el se poate folosi și în cosmetică. Femeile adepte ale măștilor naturale pentru față, pe care le pot face simplu, în casă, trebuie să aibă în vedere că pot folosi amidonul de porumb pentru a-și prepara produse de îngrijire a pielii. De exemplu, este suficient să se amestece o lingură de amidon cu o lingură de peroxid de hidrogen pentru a face o mască facială care va conferi luminozitate tenului. La final, fața va deveni mai catifelată și va fi foarte bine hidratată.

Amidon ”bun” sau ”rău”

„Cel care ne este dușmas se regăsește în alimente care conțin acel amidon ce descarcă foarte multe zaharuri după digerare. Ne crește foarte mult glicemia după ce îl consumăm. Aceste alimente sunt făina albă, de la pâine simplă până la covrigi, patiserie etc.

Alte surse de amidon dăunător sunt cartofii, orezul, porumbul, mălaiul. Cel bun este cel care se digeră puțin și eliberează puțină glucoză după ce am mâncat și chiar ne protejează. Este vorba despre leguminoase, fasole, năut, mazăre, cereale”, a explicat doctorul Gabriela Man pentru Itsy Bitsy.