Secretul reușitei lui Lino Golden. După ce a fost aspru criticat, artistul a dat tot din casă

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ambiție”, a scris recent Lino Golden pe contul de Instagram, în descrierea unui colaj cu el în cele două forme în care l-a pus viața, după ce gurile rele l-au criticat să transformarea sa a avut la bază o intervenție chirurgicală.

Înainte de a deveni Lino Golden, Radu Cârstea era un tânăr nu cu mult diferit de alți adolescenți de vârsta sa. Era îndrăgostit de muzică, i se spunea Tzip și punea filmulețe pe Youtube cu el cântând. Avea 16 ani și un telefon primit la miezul nopții i-a schimbat viața.

„Eram prieten cu un DJ de la Alex. Pe la 00 îmi scrie el și îmi spune că răspund că e Alex Velea. Am zis că bine, eu sunt Fuego. Nu am crezut că e el. Mă sună iar și am rămas uimit. Mi-a zis că vrea să vin la București cu părinții, că vrea să mă crească ca artist.

M-am dus cu mama la studio și mi-a spus că nu avem cum să lucrăm de la distanță. Despărțirea de familie a fost greu, dar ușor, fiindcă ei m-au primit cald. M-au răsfățat, Antonia îmi făcea într-una toate prostiile să le mănânc, vorbea cu mama des și mi-a dat toată iubirea”, povestea el în 2018.