Secretul părului minunat al Paulei Seling. Ce refuză să facă an de an, ca să nu își afecteze podoaba capilară

Paula Seling a oferit fanilor secretul părului său lung și strălucitor. Celebra cântăreață a mărturisit cum și-l îngrijește și ce refuză să facă an de an. Solista are mare grijă de ea, așa că este atentă la regimul alimentar și face pe cât de des posibil sport. De asemenea, este cunoscut faptul că aceasta nu consumă carne deja de ani buni. Vedeta reușește să rămână neschimbată de atâția ani. ,,Mă feresc de trend-uri”, a subliniat ea.

Cum își îngrijește Paula Seling părul: care este secretul cântăreței?

Paula Seling este deja de ani buni în atenția publicului, iar fanii ei observă că timpul nu reușește să își pună amprenta pe aceasta.

Ea este una din cele mai îndrăgite artiste de la noi, are o carieră impresionantă și știe clar cum funcționează industria și ce trebuie să facă să rămână în vizorul celor care o iubesc. Solista arată impecabil la cei 43 de ani ai săi, iar deși vremurile s-au schimbat și trend-urile au evoluat, ea a rămas la fel.

,,Mereu am încercat să fac lucrurile ce-mi alintă sufletul, lucruri în care cred, lucruri ce au puterea să schimbe ceva în oameni și atunci am încercat să mă feresc de ceea ce trebuie făcut pentru a fi în trenduri și m-am ținut de ceea ce am vrut să fac, ceea ce simt să fac și ceea ce simt că mișcă atât în mine, cât și în cei care mă ascultă, publicul meu”, a detaliat vedeta, pentru wowbiz.ro.

,,În general îmi place părul lung”

Artista a fost mereu complimentată pentru părul ei lung, des și strălucitor, iar multe dintre doamne și domnișoare i-au cerut de-a lungul timpului secretul.

Paula Seling a mărturisit că are mare grijă de podoaba sa capilară și că tot timpul apelează la diverse tratamente. De asemenea, un lucru pe care nu l-a făcut niciodată a fost să nu îl vopsească. Mai mult decât atât, cea din urmă consideră că este la fel de importantă o dieta alimentară potrivită.