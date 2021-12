Secretul tinereții Paulei Seling s-a aflat. Ce face vedeta: „Mă simt ca la 20 de ani”

Paula Seling, ajunsă la 42 de ani, apare foarte rar la televizor, dar asta nu înseamnă că nu mai este activă, mai ales în mediul online și ca activist de mediu. Cu toate astea, cântăreața pare că înflorește pe zi ce trece, deși a trecut pragul maturității. Zici că are 30 de ani, și nu 42, pe care urmează să-i împlinească în prima zi de Crăciun (25 decembrie). Recent, celebra artistă a dezvăluit care este secretul tinereții sale.

Mulți oameni, mai ales fanii Paulei Seling, se întreabă cum reușește vedeta să arate atât de bine. Este bine știut că artista a exclus produsele din carne din alimentație de mai bine de 10 ani. La vârsta ei, arată ca o tânără femeie de 30 de ani, iar multe reprezentante ale sexului frumos o invidiază.

Între timp, vedeta noastră a scos din alimentație orice produs de origine animală, inclusiv peştele şi fructele de mare, iar acum este plină de viață și voie bună. Nici Paula Seling nu-și explică de unde are atâta energie, în ciuda nopților nedormite și orelor de muncă.

„Chiar vegană, adică am scos din alimentaţie orice produs de origine animală, inclusiv peştele şi fructele de mare. Prima oară am renunţat la carne în urma vizionării documentarului „Generaţia Fast Food“, unde am văzut cum industria alimentară tratează animalele. E oribil. Am decis să nu mai particip la aşa ceva. Apoi, în urmă cu patru ani, am citit nişte materiale despre nutriţie, am vizionat câteva documentare şi am înţeles beneficiile vieţii vegane. Apoi totul a culminat cu explicaţiile domnului Dr. Liviu Deacu despre nutriţie şi cum e bine să ne hrănim. Mă simt în echilibru acum”, a precizat artista pentru Clickpentrufemei.