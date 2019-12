Paula Seling are 41 de ani, dar nu a făcut încă un copil. Ce a recunoscut despre căsnicia cu Radu Bucura

Paula Seling s-a născut în Baia Mare unde a absolvit Colegiul „Gheorghe Șincai” din Baia Mare în 1997, iar apoi Școala Superioară de Jurnalistică din București, este trilingvă și vorbește, scrie și compune în franceză, engleză și română. În plus ea mai are performanțe bune și în italiană și este un susținător deschis al libertăților personale, a drepturilor individuale și a drepturilor omului. A cântat alături de Al Bano, Anita Doth (solista trupei 2 Unlimited), Tony Hawks și în deschiderea concertelor extraordinare susținute în România de Joan Baez, Chick Corea, Michael Bolton , Beyonce. Se căsătorește în 2005 cu Radu Bucura, și tot în același an deschide propria casă de producție Unicorn Records, împreună cu fratele său, Paul Seling și cu soțul său.

Paula Seling are 41 de ani, dar nu a făcut încă un copil

Dacă pe plan profesional lucrurile stau cât se poate de bine, artista recunoaște că pe plan personal încă mai are lucruri și planuri neîmplinite, regrete și dorințe și, trebuie să recunoaștem, mulți s-au întrebat de ce artista nu a devenit mamă până acum. Într-un interviu acordat celor de la Antena Stars, Paula a decis să povestească despre acest ”gol” din viața ei și a soțului, cu toate că, de-a lungul timpului solista a fost mai retrasă în a povesti despre aspectele importante din viața de cuplu.