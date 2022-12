Seară magică pentru naționala Franței la Campionatul Mondial de Fotbal. Kylian Mbappe a doborât recordul lui Pele, Olivier Giroud l-a depășit pe Thierry Henry

Franța își continuă recitalul de la Campionatul Mondial de Fotbal și își se îndreaptă cu pași mari, după cum susțin specialiștii, spre finala competiției. În meciul cu Polonia nu a avut nicio emoție, iar fotbaliștii care au marcat au atins borne importante. Kylian Mbappe a doborât unul dintre recordurile lui Pele, iar Olivier Giroud a devenit cel mai bun marcator din istoria primei reprezentative.

Franța nu a avut nicio emoție în duelul cu Polonia din optimile Campionatului Mondial de Fotbal, în primul meci al zilei din Qatar. S-a impus cu 3-1 și s-a calificat în sferturile competiției. Drumul spre succes a fost deschis de Olivier Giroud. Atacantul de 36 de ani a marcat în finalul primei reprize și a devenit golgheter-ul all-time din naționala Franței reușind să-l depășească pe Thierry Henry. După ce a înscris golul cu numărul 52 a făcut din mâini litera „T”, în onoarea atacantului pe care l-a întrecut.

Kylian Mbappe a fost omul meciului. A pasat la reușita lui Giroud, dar a și semnat o „dublă” spectaculoasă în ultimul sfert de oră. Atacantul francez a marcat golul cu numărul cinci la această competiție și a reușit în total nouă goluri la turneele finale. El i-a depășit astfel recordul lui Pele în ceea ce privește numărul de goluri marcate până la vârsta de 24 de ani la campionatele mondiale.

