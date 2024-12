Ana Bodea, despre relația cu Valentin Butnaru: „N-am nicio frică! Poate să aibă și un milion de fane!” EXCLUSIV

Ana Bodea se întoarce pe micile ecrane pentru “Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, o nouă producție marca Antena 1, după succesul pe care l-a avut cu “Lia, soția soțului meu”. Într-un interviu exclusiv Playtech Știri, actrița ne-a vorbit despre noul proiect, legătura cu Ruxandra Ion, dar și despre relația amoroasă pe care o are cu Valentin Butnaru, prezentator de știri.

Ana Bodea, despre noul serial în care joacă

“Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” va debuta, în curând, la Antena 1, iar Ana Bodea se află printre actorii care joacă în noul serial. De asemenea, pe lângă succesul din carieră, actrița se bucură și de o poveste de iubire alături de Valentin Butnaru. Aceasta ne-a mărturisit că gelozia nu există între ei, punctând și de ce au ales, la început, să mențină relația cât mai discretă.

Bună, Ana! Te așteptai să te întorci atât de repede pe micile ecrane pentru „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”? Ce ne poți spune despre personajul tău?

Ana Bodea: Nu mă așteptam să revin atât de repede pe micile ecrane, dar m-am bucurat din tot sufletul! A fost o surpriză. Alina este personajul pe care îl interpretez și mă provoacă în fiecare zi pe platourile de filmare. Este o fată care are 17-18 ani și cred că acest aspect îmi place cel mai mult! Cât sunt acolo, am ocazia să mai am vârsta aia frumoasă, inocența, naivitatea, să trăiesc puțin din lucrurile pe care le trăiam la 18 ani.

Cum este să lucrezi alături de Ruxandra Ion?

Ana Bodea: La început am văzut lucratul alături de Ruxandra Ion ca pe o mare provocare, evident. Aveam emoții, dar mă înțeleg foarte bine cu ea, o iubesc enorm, iar dintr-o mare provocare s-a transformat totul într-o mare plăcere. Ador să merg pe set!

Ce spune despre relația cu Valentin Butnaru

Ai o relație cu un om care nu activează în domeniul actoriei. Cum vede el ceea ce faci tu? Cum reacționează la scenele în care ai un alt partener?

Ana Bodea: Noi ne-am mai uitat și la Lia împreună. El a făcut actorie în liceu, dar și după, știe despre ce este vorba. Eu văd respectivele secvențe ca pe niște coregrafii. (n.r. când are alt partener) Eu am făcut balet de performanță, am dansat mulți ani. Văd secvențele ca pe niște mișcări pe care le am de bifat și acolo se încheie totul! Evident, se uită la ele, este un om matur, deschis la minte. Înțelege! Nu există gelozie din acest punct de vedere, niciodată!

Amândoi aveți un program diferit și încărcat. Cum vă descurcați atunci când vine vorba despre viața de cuplu?

Ana Bodea: Ne descurcăm foarte bine, locuim împreună, ne vedem în fiecare zi. Clar, atunci când există un program încărcat, mai ales la final de an când avem evenimente și multe lucruri de rezolvat, e greu! Este bine, totuși, că ajungem mereu în același loc, povestim despre cum a fost ziua noastră.

De ce au fost discreți la începutul relației

Eu știu că la ați preferat să țineți relația secretă la început. Care a fost motivul?

Ana Bodea: Suntem persoane publice. Nu voiam neapărat să știe toată lumea despre noi. Nici nu ne ascundeam neapărat, ne era cumva indiferent. Am zis: “OK, când o să afle lumea asta este, hai să lăsăm lucrurile să decurgă într-un ritm normal!”. N-am avut un motiv anume! Și acum ne place să păstrăm anumite lucruri doar pentru noi.

Există gelozie din partea ta, ținând cont că și el, la rândul său, se bucură de multe admiratoare?

Ana Bodea: N-am nicio frică! Poate să aibă și un milion de fane. Mă cunosc, sunt conștientă de cum sunt, cum gândesc. Atunci, nu am frici de genul! Sunt prea ocupată pentru ele.

Aveți o relație cu gânduri de viitor, așa că nu pot să nu te întreb. Când vine inelul de logodnă?

Ana Bodea: Asta nu pot să îți spun, nu știu. Clar, sperăm, cine știe? O să vedem și o să aflați!

Revenind la serialul în care o să apari, care a fost cea mai mare provocare sau cea mai dificilă scenă de jucat?

Ana Bodea: Recent am avut o secvență în care trebuia să plâng de bucurie. Nu pot să spun ce s-a întâmplat, doar că trebuia să plâng de fericire! Nu am mai făcut niciodată asta. Plânsul de fericire este diferit și mult mai greu de obținut! Am reușit de la prima dublă, surprinzător, însă am avut mari emoții. Clar, inițial te gândești la cum să plângi într-un serial sau într-un film atunci când trebuie să expui un moment trist. Totuși, să plâng într-un moment de fericire? Nu am mai făcut asta niciodată! Mi se părea imposibil. Aceasta a fost cea mai mare provocare de până acum.

Ana Bodea a devenit cunoscută publicului după ce a interpretat personajul principal din serialul “Lia, soția soțului meu“, producție marca Antena 1. Aceasta s-a bucurat de un an plin, iar, imediat după ce a terminat filmarile, ea s-a hotărât să se implice într-un nou proiect.

Producția “Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” va putea fi urmărită de telespectatori începând cu 9 ianuarie, la Antena 1, în fiecare joi, de la 20:30. Atunci când vine vorba de viața personală, actrița trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Valentin Butnaru, prezentatorul Observatorului.