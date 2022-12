Se schimbă regulile la impozite în România. Anunțul care vizează două milioane de români

Oficialii din Guvern, sindicatele şi patronatele reiau discuţiile legate de majorarea salariilor de la 1 ianuarie 2023, dar și despre impozitarea veniturilor românilor de anul viitor. Anunțul vizează două milioane de salariați. Ce trebuie să știi despre taxe și impozite.

Anunț important pentru români. Noi reguli de impozitare şi taxare a salariilor

Veste de la guvernanți pentru români. Se discută despre noi reguli de impozitare şi taxare a salariilor de la 1 ianuarie 2023. Este vorba despre angajații care câștigă între 3000 și 5000 de lei. Dacă patronii vor majora voluntar salariile cu 450 de lei, 200 de lei vor rămâne netaxați de stat.

Cine sunt vizați de schimbare

Anul Nou vine cu majorări de salarii și pensii în România. De luna viitoare, salariul minim brut pe economie va creşte de la 2550 de lei la 3.000 de lei, iar salariul minim din construcții ajunge la 4.000 de lei. Din cei 3.000 de lei brut, 200 de RON vor fi scutiți de impozitul pe venit. Dar CAS şi CASS se vor aplica la suma întreagă. Concret, angajații vor plăti la Casa de Asigurări de Sănătate pentru 3.000 lei, şi nu 2.800 lei, potrivit România TV.

În prezent, de salariul minim brut garantat în plată beneficiază un număr de circa 1,2 milioane de români, ceea ce reprezintă un procent de aproximativ 23% din numărul total de salariați activi (5,27 milioane). Pe de altă parte, de majorarea salariului de bază minim de 3.000 de lei se vor bucura peste două milioane de persoane.

Se întâmplă de la 1 ianuarie 2023

Acum, Executivul de la București pregătește și o serie de schimbări la „ordonanța trenuleț”, cea care stabilește principalele măsuri fiscale de la 1 ianuarie 2023, spun surse guvernamentale.

Printre modificările Guvernului există propunerea ca suma de 200 de lei să fie neimpozitată pentru angajatorii care cresc voluntar salariul cu 450 de lei, la salariile între 3.000 și 5.000 de lei. În acest sens, o ședință crucială va avea loc săptămâna viitoare între patronate, sindicate și oficialii guvernamentali.

Județele unde se câștigă cel mai bine

Cele mai mari salarii sunt în București, cu o medie salarială netă de 4.500 de lei, Cluj (4.100 de lei), Timiș (4.000 de lei), Sibiu, Brașov, Iași și Ilfov (3.500 de lei).

De la 1 ianuarie 2023, punctul de pensie va crește în România cu 12,5%. În plus, categoriile vulnerabile vor avea parte de sprijin din partea statului. „Alocațiile pentru copii vor avea un plus cu rata inflației, iar veteranii și văduvele de război vor avea un plus de 30%”, a precizat ministrul Muncii, Marius Budăi.