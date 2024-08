Se schimbă pragul de impozitare a pensiilor. Noua formulă de calcul valabilă de la 1 octombrie

În aceste zile, din păcate, asistăm la cel mai mare posibil eșec de guvernare din ultimii 30 de ani, iar PSD încearcă să remedieze situația cu promisiuni cu iz electoral. Conform celor mai recente declarații făcute de ministrul Muncii, se schimbă pragul de impozitare a pensiilor, iar noua formulă de calcul va fi valabilă de la 1 octombrie.

Tema noi legi a pensiilor și modul în care au decis să implementeze noua formulă de calcul a pensiilor a generat reacții dure și tensiuni. Sunt zeci, poate sute de mii de pensionari nemulțumiți de ceea ce au regăsit pe deciziile de recalculare a pensiilor, iar în unele cazuri, în loc să crească, sumele s-au diminuat.

Spre exemplu, în cazul unui pensionar cu handicap (fără vedere), odată cu decizia de recalculare a trecut de la o pensie de 1.400 de lei, la una de de 300 de lei, fiind eliminate toate drepturile câștigate și garantate de Constituție, iar ca acesta sunt mulți alți pensionari nevăzători.

Pe această temă, deși în ianuarie a.c. premierul Ciolacu garanta majorarea pensiilor, în realitate lucrurile stau cu totul altfel, iar asociațiile care apără drepturile acestor categorii spun că vor înainta petiții către guvern și chiar vor ieși îns tradă.:

„După şedinţa de Guvern, am avut o discuţie cu ministra Muncii, pentru că am avut discuţiile cu Sanitas, apoi, normal, că avem şi asistenţa socială şi am vorbit şi despre indemnizaţiile persoanelor cu handicap, şi un sistem nou, o să fie şi o digitalizare, toate persoanele introduse”, afirma premierul Ciolacu în ianuarie 2024.