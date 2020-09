Se încinge atmosfera la Ferma de la PRO TV. Ce se întâmplă cu Paul și Elena

De câteva zile, la PRO TV, a început noul sezon al emisiunii ”Ferma. Orășeni vs săteni”, iar lucrurile au început să se încingă. Concurenții sunt supuși probelor grele, și lipsa de contact îi duce cu gândul către lucruri mai puțin ortodoxe.

Printre noii concurenți din ”Ferma” se numără și tânăra de 18 ani, focoasa Elena Chiriac. În afară de probele grele la care este supusă, atât ea, cât și echipa ei, Elena a avut și un moment de testimonial, un pic mai altfel. Condiția principală a show-lui este lipsa contactului cu exteriorul pe tot parcursul acestuia, astfel că acest lucru se simte. În ultimul testimonial de la ”Ferma”, Elena Chiriac a recunoscut că simte această lipsă.

“Visele mele vor rămâne vise pentru o perioadă. Eu o iau razna de la abstinență. Am avut cât era în cabană un vis, nu doresc să îl descriu, dar mai plus 18. Pe cât am încercat să nu mă gândesc la așa ceva, când a venit visul, ce era să fac. Dar trecem și peste asta! Dacă scap, Doamne ajută, de vis, că a fost două nopți la rând, o să fie mai ușor”, a spus bruneta sexy în cadrul competiției difuzată la PRO TV.