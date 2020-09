Lora, din nou la Vorbește Lumea. Cum a apărut la PRO TV. Gafă rușinoasă

După ce a prins-o pandemia în Bali, unde a stat mai bine de patru luni, până când traficul aerian a fost reluat, Lora a intrat din nou în direct la ”Vorbește lumea”, de această dată din Turcia. Cântăreața a intrat în direct cu Adela și Cove din stațiunea Alcati unde s-a retras cu iubitul ei, Ionuț Ghenu. Intervenția ei nu a trecut neobservată, însă, căci, aflată în oaza de liniște și trăind firescul relaxării, a uitat să-și dea jos plasturii de la ochi. S-a ”ocupat” rapid de ei, scoțându-i într-o fracțiune de secundă.

Lora, gafă în direct la ”Vorbește lumea”

Patru luni petrecute în unul dintre cele mai exotice locuri de pe pământ, amintiri frumoase, dragoste și o piesă nouă care beneficiază și de un videoclip cu peisaje sublime – asta i-a adus pandemia Lorei. După tot binele simțit în Bali, a revenit pe plaiurile mioritice, dar nu pentru mult timp. Artista a plecat împreună cu iubitul ei în Turcia, în stațiunea Alcati, pentru o altă vacanță, care de această se preconizează a se întinde pe o săptămână. De acolo, a intrat în direct în emisiunea ”Vorbește lumea” de la PRO TV, pentru a povesti despre noile peripeții trăite.

Cu zâmbetul pe buze, în dreptul unei piscine aflată în fața camerei în care cei doi porumbei ”își fac veacul”, artista a vorbit preț de câteva secunde cu prezentatorii emisiunii fără să observe un detaliu. Când și-a dat seama, a puftin în râs: „Aoleeuuu! Am uitat să-mi dau jos plasturii de la ochi”, a spus aceasta, în timp ce încerca să-i dea jos.

Cântăreața îmbină utilul cu plăcutul

Cât despre noua vacanță, vedeta a povestit: „E ca în Bali. Am mai fost acum doi ani aici. Sunt străduțe înguste, decor superb, pe partea cealaltă a mării vezi Grecia. Am fost și acum doi ani, ne-a prins atunci un uragan. Stăm o săptămână, cred că mai venim o tură. Acum suntem șase prieteni. Am mers cu mașinile. Am mers o zi până aici. Am și oprit. Stațiunea e la două ore de Istanbul. Se merge mai repede cu avionul”, a povestit interpreta.

Și dacă unii se gândesc ce bine o fi să ai venituri pentru a trece dintr-o vacanță în alta, Lora a menționat că, deși a plecat pentru a se relaxa, pe timp de zi, îmbină utilul cu plăcutul: „Biroul meu este mobil. Așa că îmbin ultilul cu plăcutul, lansez produse pe site-ul meu, mai fac un filmuleț cu ce fac pe aici… Suntem aproape de mare. Suntem cu mașinile, dar eu și Ionuț vrem să închiriem un scuter”.