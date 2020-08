Cine este Paul Diaconescu de la Ferma. Prin ce dramă a trecut

Paul Diaconescu este noul concurent de la Ferma! Este de profesie actor și a jucat în mai multe seriale, dar a participat și la emisiunea iUmor, de la Antena 1. Acum vrea să facă istorie la emisiunea de la Pro TV și să se distreze, mai ales că a trecut printr-un moment foarte delicat, despre care vrea să uite, chiar dacă l-a învățat multe.

Află și tu cine este Paul Diaconescu de la Ferma

Paul Diaconescu s-a confruntat cu mari probleme de sănătate și a povestit despre momentul în care a fost operat timp de 3 ore pentru a i se extirpa o tumoră din abdomen. Făcea mult sport și nici rin gând nu îi trecea că are probleme de sănătate.

”De ziua mea, anul acesta în februarie, am fost deschis abdominal pentru 3 ore, pe masa chirurgului Oprescu de la Floreasca, pentru a mi se extirpa o tumoră benignă de 5 cm. Sunt profund recunoscător circumstanțelor norocoase ce fac posibilă această intervenție delicată. Sunt recuperat, sunt sănătos, sunt fericit!

A stat mult la pat, după intervenția chirurgicală, iar mușchii săi au cam dispărut

Doar că n-am făcut sport 6 luni, bineînțeles că mi-am pierdut formă fizică. După 2 săptămâni de stat nemișcat în pat și după o lună în care am mâncat arareori câte puțin, am slăbit toți mușchii pe care îi antrenasem constant în ultimii 7 ani. Acum am început să o iau de la capăt cu antrenamentele, în alte 6 luni voi fi recuperat complet, sper. Așa că pentru mine perioada de izolare a coincis cu cea de recuperare.

Am fost la un pas să prind covidul în spital, dar am avut noroc. S-a anunțat pandemia la nici o lună după externare. Am stat în Dâmbovița cu tata și cu mama mea vitregă, și în armonie, am contemplat natura. Fără prea multă activitate. M-am plimbat pe dealuri, am făcut 8 bâte de corn, pe care le-am dat cadou prietenilor, multe poze la stejari și zonele defrișate, grădini și porți de grădini. Am mâncat sănătos, am băut bine, am scris pentru iUmor și am gătit iepuri și păsări la ceaun”, a declarat Paul Diaconescu de la Ferma pentru Click!

Din fericire, nu a fost vorba despre o tumoră malignă, ci de una benignă, iar tânărul în vârstă de 31 de ani parcă s-a născut a doua oară. Paul Diaconescu s-a înscris la emisiunea Ferma, de la Pro TV, sătul să stea în casă, de frica coronavirusului.