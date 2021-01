Scrisoarea cutremurătoare primită de Daniela Gyorfi. A murit acum 2 ani și ea abia a aflat

Daniela Gyorfi a făcut declarații cutremurătoare în cadrul unui interviu pentru Cristi Brancu. Prin ce experiență traumatizantă a trecut aceasta? O persoană dragă ei a murit în urmă cu doi ani, dar ea a aflat târziu de tragedie.

Mărturii cutremurătoare. Vestea șocantă primită de Daniela Gyorfi

Daniela Gyorfi și-a șocat fanii cu o veste incredibilă. Artista a aflat după doi ani faptul că tatăl ei nu mai este în viață. Vedeta și-a deschis sufletul în cadrul unui interviu pentru Cristi Brancu. Din păcate, relația dintre ei a fost de-a lungul anilor aproape inexistentă, iar nimeni din familie nu a anunțat-o că acesta a plecat de pe această lume.

Vestea a venit în cele din urmă nu prin intermediul familiei, ci printr-o scrisoare oficială pe care a primit-o acasă. Cei doi nu-și mai vorbiseră de ani de zile, a povestit solista în interviul acordat pe canalul de YouTube al lui Cristi Brancu. Totuși, moartea tatălui său a făcut-o pe Daniela să reia legătura cu sora ei vitregă, Alexandra.

”Mi-am reluat legătura cu sora mea, Alexandra, suntem într-o relație OK. Ea nu vrea să apară sub nici o formă în mass-media. E o tipă retrasă, la casa ei, o fată foarte deșteaptă, se vede că a stat cu tata. Nu neapărat că eu aș fi proastă…Avem foarte multe lucruri în comun, sensibilitatea… când o văd pe ea, imediat îmi aduc aminte de tata. Vorbim, ne vizităm când putem… Am înțeles anumite lucruri, pe altele nu, dar le las așa, să treacă… Eu, în afară de ea, nu mai am pe nimeni, rudă de sânge. Ea este fata tatălui meu…”, a dezvăluit Gyorfi.

„Am rămas așa, fără aer…”