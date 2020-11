EXCLUSIV Daniela Gyorfi, reacție violentă: ‘E o idioțenie’. Mesajul dur transmis de artistă după ce a fost jignită

Daniela Gyorfi a dezvăluit că, până la vârsta de 52 de ani, și-a făcut trei operații de mărire a bustului cu implanturi de silicon. Neagă însă că medicul estetician i-ar fi făcut vreo intervenție chirurgicală la față. Cu toate acestea, fanii o pun de fiecare dată la colț: „Te-ai desfigurat pentru bani! Ești mutilată de la atâtea operații estetice!”, comentează aceștia acid la pozele cântăreței de pe rețelele de socializare. Daniela le-a răspuns „cârcotașilor”, prin intermediul unui interviu acordat pentru playtech.ro.

Daniela Gyorfi, reacție violentă: ‘E o idioțenie’.

În ultima vreme, fanii ți-au comentat pozele postate pe conturile sociale. Au zis că „te-ai desfigurat pentru bani”. Ai mai făcut intervenții estetice?

Nu există cineva care să nu spună că ți-ai făcut operații, că ai buzele nu știu cum, că ai fața nu știu cum, dacă nu ai asta, o ai pe aialaltă. Sunt oameni care nu au ce să facă. Au văzut și ei că am recunoscut că-mi fac botox. Nu sunt operată la față, nu mi-am mai făcut intervenții. Da, îmi fac niște mici lucruri pe care și le fac mulți, dar unii nu recunosc. Un botox pentru riduri sau un tratament la față nu e operație.

Daniela Gyorfi: „Nu se mai fac nici filmări, nici măcar pentru Revelion”

Cum este viața în pandemie? Cum vă feriți de virus, purtați măști?

La început, în martie, am stat vreo două luni și ceva în casă, am ieșit doar o dată pe săptămână ori eu, ori George pentru cumpărături, deci chiar am ținut cont de restricții. În vară am mai cântat pe la terase, la spectacole mai mici, e adevărat. La evenimente cu 20, 30 până în 50 de oameni. În vară ne-am mai mișcat, dar după aceea s-au închis iarăși restaurantele, nu avem voie la nunți, spectacole. Trist, încercăm să ne ținem moralul ridicat. Purtăm mască și mânuși am purtat, noi purtăm și în mașină când conducem. Maria, având școala on-line, ea e în clasa a treia, mă ocup de ea că am timp. Nu se mai fac nici filmări, nici măcar pentru Revelion, or să se facă doar două revelioane.

Intenționai să cumperi o casă mai mare, ca să te muți din apartamentul in care stați.

Acum nu-mi mai doresc nimic, nu-mi stă acuma gândul la o casă mai mare. Mă mulțumesc cu ce am, mulțumesc lui Dumnezeu că mă descurc, pot să trec cât de cât decent peste aceste timpuri. Nu-mi doresc decât să fie sănătate. Să iasă odată vaccinul ăla. Oamenii s-au schimbat, sunt mai răi, mulți suferă de depresie, ne-a dat peste cap virusul ăsta și economic. Să nu se mai dea vina pe populație că nu poartă măști, noi purtăm măști, ne spălăm pe mâini, mai departe să facă ei. Nu mi se pare corect să stăm în casă, nu asta e soluția să stai să te ascunzi în casă. Sper să nu ne petrecem sărbătorile în izolare. Nimeni nu spune că nu există virusul, dar se agravează când e cumulat cu alte boli, trebuie să fim responsabili. Sunt atâția oameni importanți care s-au îmbolnăvit. Mi-e greu să cred că Ronaldo sau Simona Halep fac pentru bani lucrul ăsta. Ca și operațiile estetice că faci pentru bani. E o idioțenie. Dar nu trebuie să fim acum forțați să stăm în casă. Să fim speriați zi de zi de știri, nimic pozitiv. Ești lovit la deget sau la călcâi mori de covid etc. Să nu dramatizăm mai mult decât e cazul. Medicii țipă după ajutor pentru că sunt puțini dintotdeauna, nu au existat medicamente, aparatură, medicii plătiți prost au plecat din țară. Lucrurile se leagă altfel, nu poți să dai vina pe populație că nu a purtat mască.