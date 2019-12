Scandal uriaș în USR. Ce decizie au luat 100 de membri din partid. Îl vizează direct pe Dan Barna

Alegerile Prezidențiale nu au reprezentat un succes pentru USR și candidatul propus, Dan Barna, rezultatul fiind unul nesatisfăcător, iar scandalul semnăturile false de pe listele „Fără penali”, tocmai ce a explodat. Vinovată de acest nou scandal este nimeni alta, decât Olimpia Ardelean, iar colegii de partid o vor exclusă.

Excluderea Olimpiei Ardelean, având funcția de Vicepreședintele USR Ilfov, vine pe fondul discuțiilor de scoatere în afara partidului a celor ce au probleme cu legea, iar acuzele la adresa lui Dan Barna, postate de altfel pe pagina ei de facebook, tind să scoată la iveală faptul că Barna își proteja o parte din colegi, care ar avea probleme cu legea.

”Un lucru pe care nu îl ştiam, dovezi în plus împotriva lui Ciprian Necula, încă angajat SG şi protejat de Dan Barna. Într-o zi când mă aflam la sediu am fost abordat de Ciprian Necula care coordona proiectul pe partea de Secretariatului General. M-a întrebat cine s-a ocupat de campania de semnături din 2016 şi dacă există copii după acele semnături. I-am zis că de campanie s-a ocupat Diana Pungă şi nu ştiu alte amănunte. După câteva zile a revenit, mă ruga pe mine să vorbesc cu Diana de acele semnături că o cunosc mai bine. Bine-nţeles că nu am vorbit cu Diana despre aşa ceva, am considerat că sub stresul enorm de atunci oamenii mai pot avea şi gânduri greşite, dar e important să ţinem calea dreaptă.”, scrie Olimpia Ardelean pe facebook.

Imediat, în acest caz Dan Barna, Președintele USR, a avut o reacție, declarând presei că această decizie este corectă și se dorește a fi una de ordin disciplinar și că Olimpia Ardelean poate, dacă dorește să conteste decizia colegilor de partid.

Excluderea Olimpiei Ardelean s-a produs ieri în cadrul ședinței Biroului Național, când liderii USR au discutat mai multe subiecte, printre care și unele sesizări depuse împotriva unor membri de partid care au criticat conducerea USR. La finalul ședinței s-a luat decizia excluderii din partid a vicepreședintelui USR Ilfov, care a criticat în trecut strângerea de semnături false în campania „Fără Penali”. Totul a fost făcut cu votul dat de echipa președintelui USR, Dan Barna, în număr de 100 de persoane, decizia fiind criticată de mai mulți lideri ai partidului.

Acuzele făcute de mai noua exclusă din partid, Oli Ardelean, nu sunt la prima discuție în partid, iar decizia de ieri seară poate dovedi încă odată că nimic nu este sigur și că penalii”, indiferent de formațiunea politică, fac legea, conform celor declarate de vosta vicepreședinte USR Ilfov.

”Ieri seară, intr-o adevărată execuție, o majoritate din Biroul Național USR, toți din echipa Barna, m-a exclus din USR pentru postarea asta. Deși am spus adevărul. Deși am încercat mult timp să rezolv intern. Le-am cerut să amâne până se judecă sesizarea făcută de mine din august 2018 împotriva angajatului lui Barna la Secretariatul General, Ciprian Necula. Cel responsabil de campania ”Fără Penali” și care atunci, la sediul USR, după ce am găsit falsurile și le scoteam din dosare, a țipat la mine să ies de acolo, să las falsurile să le trimitem la primarii ca poate le acceptă. Am țipat și eu la el: da, posibil să le accepte, pentru că trăim într-o țară coruptă cu incompetenți în administrație.

Poate nu se prind. Dar ăsta nu e motiv să trimită falsuri la primării. Barna a refuzat atunci să analizeze vina lui Necula. A tot refuzat de atunci. Le-am cerut să îmi spună dacă au mai contractat firma de promoteri care le-au adus falsurile. Nu mi-au răspuns. Am cerut acum să judece acea speță împreună cu una nouă de acum în care am fost acuzată EU că am prejudiciat imaginea partidului scriind că Barna a minimizat problema semnăturilor false de la ”Fără Penali”. Scriind practic un fapt real rău făcut de USR + Barna. Au ignorat cererea mea de amânare până poate fi judecată și speța cu privire la Necula. M-au exclus pe mine în timp ce acel individ este încă angajatul lor.”, a scris pe contul de facebook, Olimpia Ardelean.