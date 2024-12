Nati Meir, condamnat la 11 ani de închisoare cu executare pentru corupție. Fostul parlamentar a fost extrădat în România

După cinci ani de la emiterea mandatului internațional de urmărire, fostul deputat Nati Meir a fost adus în România pentru a ispăși o pedeapsă de 11 ani de închisoare. Fostul politician a fost extrădat din Grecia, unde fusese reținut în noiembrie, în insula Rhodos. Imagini de pe Aeroportul „Henri Coandă” din Otopeni, difuzate de Digi24, au confirmat sosirea acestuia sub escorta autorităților române.

Nati Meir, un personaj controversat pe scena politică românească, a fost deputat între 2004 și 2008, reprezentând Partidul Democrat și ulterior Partidul România Mare. Cariera sa politică a fost însă umbrită de multiple acuzații de înșelăciune, trafic de influență și luare de mită. Potrivit autorităților, fostul parlamentar a păcălit zeci de persoane promițându-le locuri de muncă în Israel, contra unor sume de bani, sau intervenții pentru eliberarea din arest.

În trecut, Meir a mai petrecut patru ani în detenție, fiind eliberat condiționat în 2016. La scurt timp după această eliberare, au apărut noi acuzații care au condus la condamnarea sa în absență pentru șapte infracțiuni de natură economică și administrativă.

Reținerea lui Meir a avut loc la începutul lunii noiembrie 2023, în Rhodos, Grecia. Pe 19 decembrie, instanța elenă a decis definitiv extrădarea acestuia. La sosirea în România, fostul deputat a fost transferat la penitenciarul Rahova, unde va petrece o perioadă de carantină, conform procedurilor legale. Ulterior, el va fi mutat la penitenciarul Codlea, unde își va executa pedeapsa.

În timpul procedurilor judiciare din Grecia, Nati Meir a încercat să își apere cauza făcând referire la un trecut enigmatic. El a susținut în fața judecătorilor că a fost agent al serviciilor secrete israeliene, Mossad, și că activitatea sa în România a fost parte dintr-o misiune oficială.

„Am fost agent Mossad, trimis în România, unde am locuit timp de 20 de ani, între 1996 și 2016. În această perioadă, am fost ales deputat din partea Partidului România Mare (PRM) și chiar am candidat pentru funcția de președinte al Parlamentului”, a declarat Meir, conform publicației YNet.