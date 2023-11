Saveta Bogdan își face intervenții estetice! Ce vrea să modifice cântăreața de muzică populară: „Cred că înainte de Crăciun” VIDEO EXCLUSIV

Saveta Bogdan este una dintre cele mai iubite artiste din România. Este o prezență foarte apreciată și o artistă de mare renume, care se bucură de un succes formidabil în plan profesional. Pentru că ține la imaginea ei și vrea să fie impecabilă, a luat o decizie radicală: își face intervenții estetice. În cadrul interviurilor PlayTalk cu Rebeka Pascu, a recunoscut ce schimbări vrea să facă.

Saveta Bogdan se numără printre cele mai iubite artiste din România. Este mereu plină de viață, veselă și gata de spectacol, deși are 77 de ani. Multe femei la vârsta ei se bucură de perioada de pensionare, dar ea sfidează complet bătrânețea și are un suflet tânăr.

Pentru că vrea să fie la fel de bine și din punct de vedere fizic și să dea înapoi câțiva ani, interpreta de muzică populară a luat o decizie la care nimeni nu se aștepta: vrea să apeleze la ajutorul medicului estetician.

În cadrul interviurilor PlayTalk cu Rebeka Pascu, Saveta Bogdan a recunoscut că nu are nicio îmbunătățire estetică, deși în trecut a făcut reclamă la astfel de produse. Anul acesta, însă, este tentată să apeleze la anumite tehnici, pentru a acoperi imperfecțiunile și a se simți mai bine în pielea ei.

Astfel, vrea să intre în anul nou cu o altă înfățișare. Nu vrea să facă schimbări majore, dar are în plan ca în preajma sărbătorilor să își contureze fața, să acopere ridurile de pe frunte și din zona ochilor și chiar să își volumizeze puțin buzele.

Pe lângă darul vocii primit de la Dumnezeu și inteligența sa remarcabilă, Saveta Bogdan înțelege cu claritate importanța prezenței sale impecabile atunci când se află sub lumina reflectoarelor. Chiar dacă are 77 de ani, nu își arată deloc vârsta și știe să ascundă anii.

Este foarte sinceră și deschisă, motiv pentru care a dezvăluit care sunt trucurile sale de înfrumusețare, menite să-i confere un ten luminos și proaspăt. Saveta Bogdan recunoaște că, în calitate de artistă a cărei imagine este expusă publicului, menținerea unei înfățișări impecabile reprezintă un aspect esențial.

Este mândră de faptul că nu are riduri prea multe și nu este nevoită să facă eforturi financiare mari ca să arate bine. Nu adoarme niciodată machiată, își curăță foarte bine tenul și este atentă la produsele folosite.

Secretul ei este unul simplu: masca din ou și lămâie. Amestecă bine aceste ingrediente, pe care le pune pe față și le lasă să acționeze timp de 10 minute. Tot ce face apoi este să se dea cu o cremă hidratantă din miere de albine și așa reușește să fie mereu fresh.

Mai am un ritual, înainte să am un eveniment fac o pastă acasă dintr-un gălbenuș de ou și puțină zeamă de lămâie, le amestec, după le pun pe față. Las timp de zece minute după care mă spăl după care mă dau cu o cremă hidratantă, normală, ce conține miere de albine, atâta tot”, a declarat Saveta Bogdan pentru Click!

„Mereu am grijă de fața mea și pentru asta nu fac eforturi financiare mari. Eu la vârsta mea nu am riduri. Tot timpul mă dau pe față cu o cremă plus că în fiecare seară eu mă demachiez ori cu demachiant, soluție, ori cu servețele.

Saveta Bogdan este mereu fericită, zâmbitoare și pozitivă, dar trăiește cu mare durere în suflet. Fiica sa, cu care are o relație foarte bună și pentru care ar fi dispusă să facă orice, nu este alături de ea în orice moment. Și-ar dori să o aibă aproape mereu, dar aceasta locuiește foarte departe de ea.

Artista a mărturisit că cea mai mare durere este să își știe fata departe. Chiar dacă o vizitează ori de câte ori are ocazia și păstrează legătura, nu a fost niciodată de acord cu plecare ei peste Ocean. Știe cât de greu îi este acum, că muncește foarte mult, dar se mulțumește că o vede fericită și împlinită.

Interpreta spune că a primit cu greu vestea că fiica sa vrea să se stabilească în America definitiv și că se căsătorește acolo. Din acest motiv, a fost foarte supărată pe aceasta și a iertat-o cu greu, dar acum o vizitează mereu, o ajută cu tot ce poate și se bucură când știe că și-a urmat visul și acum îl trăiește din plin.

„Mi-a zis: „Mamă, vreau să îți dau o veste: mâine la 11 am cununia civilă”. Am scăpat telefonul din mână și am căzut de supărare. M-am supărat rău pe ea, a fost cea mai mare lovitură pentru mine. N-am putut nici să fiu alături de ea, faci cununia fără mine? A rămas și rămasă a fost. Am iertat-o”, a dezvăluit vedeta.