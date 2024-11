Traseul vortexului polar în România. Județele care urmează să fie lovite de ninsori

Iarna își intră în drepturi serios, odată cu vortexul polar care traversează Europa și ajunge în țara noastră. Acesta aduce ninsori, vânt puternic, viscol și temperaturi scăzute, iar unele județe au fost deja afectate de fenomenele meteo extreme. La ce să ne așteptăm zilele viitoare.

Vortexul aduce ninsori și viscol în România

România se pregătește să înfrunte un episod sever de iarnă, odată cu sosirea vortexului polar care aduce ninsori abundente, viscol și temperaturi foarte scăzute. Din această noapte, mai multe alerte meteo intră în vigoare, printre care un cod roșu de viscol pentru zonele montane. Avertizările de cod galben și portocaliu de vreme rea vor afecta aproape toată țara. Meteorologii avertizează că ciclonul nord-atlantic, cunoscut sub numele de Bert, va continua să genereze condiții meteo extreme nu doar în România, ci și în alte state europene.

Iarna își face simțită prezența cu adevărat în România, aducând deja primele probleme în mai multe județe. Ninsorile abundente și vântul puternic au creat haos pe drumurile naționale și județene, au cauzat întârzieri în transportul feroviar și aerian, iar mai mulți copaci s-au prăbușit sub greutatea zăpezii dense.

„Aceasta este o zăpadă grea, cu densitate ridicată, care în combinație cu vântul puternic duce la ruperea crengilor sau chiar a copacilor întregi,” a explicat climatologul Roxana Bojariu, într-o intervenție la Digi24.

În aceste condiții, autoritățile îndeamnă la prudență maximă, mai ales pe drumurile din zonele montane sau din sudul țării, unde viscolul va face deplasarea extrem de dificilă. Meteorologii au anunțat că de la ora 23:00, vortexul polar va aduce temperaturi mai scăzute decât media sezonieră și condiții severe. Acest fenomen atmosferic specific iernii constă într-un câmp de presiune joasă care transportă aer rece din regiunile arctice spre sud.

Județele vizate de condiții meteo severe

Conform Administrației Naționale de Meteorologie, codul roșu de viscol a intrat în vigoare vineri dimineață, de la ora 5:00, și va afecta zonele montane înalte din județe precum:

Suceava

Maramureș

Brașov

Hunedoara

Caraș-Severin

În aceste regiuni, rafalele de vânt vor depăși 90 km/h, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea aproape de zero. La altitudini mari, temperaturile vor coborî semnificativ sub zero, amplificând senzația de frig.

Sudul țării va fi, de asemenea, afectat de un cod galben de vânt puternic, cu viteze de până la 70 km/h. În zonele joase, se vor înregistra ploi, lapoviță și ninsori, în timp ce în nordul țării și în sud-est se așteaptă acumulări consistente de zăpadă.

Europa, sub influența ciclonului Bert

Fenomenul meteo extrem nu afectează doar România. Ciclonul Bert, numit astfel de Serviciul Meteorologic Britanic, a adus deja precipitații masive și vânturi puternice în țări precum Marea Britanie, Franța, Țările de Jos și Germania. Acest ciclon vast, asociat cu presiunea scăzută, contribuie la valul de frig care se răspândește în Europa Centrală și de Est.

Autoritățile recomandă șoferilor să evite deplasările neesențiale în zonele vizate de cod roșu sau portocaliu și să își echipeze corespunzător mașinile pentru condiții de iarnă. Locuitorii din zonele afectate ar trebui să se pregătească pentru posibile întreruperi ale curentului electric și să aibă la îndemână provizii de bază.