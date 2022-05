Saveta Bogdan a dat lovitura în America. Ce veste colosală a primit vedeta! Nici în România nu are așa ceva

Saveta Bogdan, interpreta de muzică populară românească recunoscută chiar și peste Ocean, mărturisește că gândul ei este mereu în SUA, acolo unde locuiește fiica acesteia, Cătălina. De curând, o comunitate de români din Green Lake, Wisconsin, a hotărât să-i facă o surpriză de zile mari vedetei și să-i ofere în dar o stea pe Aleea Celebrităților din oraș.

Saveta Bogdan este recunoscută pentru cariera sa muzicală de zeci de ani, interpreta de muzică populară bucurându-se de admirație chiar și în rândul fanilor de peste Ocean.

De curând, o comunitate de români din Lake, Wisconsin (SUA), o stațiune din zona în care locuiește fata ei, Cătălina, i-a pregătit o surpriză de proporții artistei, oferindu-i în dar o stea pe Aleea Celebrităților din oraș.

Cântăreața de muzică populară se simte atrasă de continentul american, unde merge cu plăcere pentru a-și vizita fiica de fiecare dată când poate. Ajunsă peste meleaguri, Saveta Bogdan obișnuiește să se bucure de peisajele sălbatice din Wisconsin.

La rândul lor, românii care locuiesc acolo au prins drag de solistă, care le-a cântat veri la rând după sufletul lor. Aceștia au hotărât, astfel, să facă un gest care s-o determine pe femeie să se mute de tot în Statele Unite.

Nu cu mult timp în urmă, Saveta Bogdan a dezvăluit care este valoarea pensiei pe care o primește, amintind totodată și despre cei 500 de lei pe care îi primește lunar de la Uniunea Compozitorilor.

Declarațiile vedetei au fost interpretate atunci ca o nemulțumire față de modul în care trăiește și de felul în care o duce cu banii, însă artista susține că totul a fost, de fapt, o mare exagerare.

Chiar dacă majoritatea artiștilor au fost afectați de pandemie, Saveta Bogdan a mărturisit că nu a dus-o rău în ultimii ani, având constant cântări.

„Am tot fost la cântări în ultima vreme. Am reușit să-mi deschid ușa! (râde) Am cântări, am spectacole, am tot ce-mi trebuie și nu-mi lipsește nimic! Am și un bănuț la bancă… Am 1.800 de lei pensie, dar nu trăiesc numai din pensie!“, a mai spus cântăreața de muzică populară.