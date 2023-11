Obiectele pe care Saveta Bogdan le are mereu în sutien. Câți bani i s-au oferit pentru costumul popular VIDEO EXCLUSIV

Interpreta de muzică populară Saveta Bogdan, în vârstă de 78 de ani pune foarte mare preț pe costumele sale populare. Unele dintre ele fiind foarte scumpe, valorând mii de euro. Mai mult decât atât, artista și-a inscripționat numele pe multe dintre costumele sale. Artista a fost prezentă recent la un eveniment din Capitală și a vorbit în exclusivitate pentru Playtech Știri despre oferta care i s-a făcut în urmă cu mai mult timp, dar a refuzat-o categoric.

Artista s-a întors în urmă cu câteva luni din America, acolo unde a fost în vizită la fiica sa stabilită acolo.

Saveta Bogdan ne-a mărturisit cum este viața în America, dar și dacă are de gând să se mute acolo. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Saveta Bogdan ne-a oferit mai multe detalii.

“Pe 1 august m-am întors în România din America. Am fost acolo, am stat 3 luni, am avut și spectacole, am fost pe Aleea Celebrităților la Steaua mea.

Mie nu îmi place în America, nu veau să mă mut acolo. Mă duc acolo în fiecare an. Fiica mea vrea neapărat să mă mut acolo, dar eu nu vreau…Eu stau în țara mea, doar mă duc în vizită.

De sărbători am un specatcol în Anglia, iar de Revelion am un program de făcut în țară și să vedem ce se mai ivește!”, ne-a spus Saveta Bogdan în exclusivitate pentru Playtech Știri.