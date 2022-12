Șapte dintr-o lovitură. Cine sunt jucătorii la care Gigi Becali vrea să renunțe în această iarnă. „Bine, mă, joacă aşa, cu coasta fisurată”

Gigi Becali pregătește „curățenia” de iarnă. Patronul FCSB vrea să dea afară șapte jucători de care nu este deloc mulțumit. Are în vizor și să aducă un fotbalist și a negociat cu Valeriu Iftime pentru fundașul Kevin Boli. Patronul de la FC Botoșani susține că actele au șanse mici să se semneze pentru că omul de afaceri din Pipera vrea ca jucătorul ajungă în echipa lui Mihai Pintilii fără sumă de transfer.

Cinci milioane de euro! Atât a cheltuit Gigi Becali pe jucătorii pe care i-a adus în această vară. Mulți dintre ei nu l-au mulțumit și acum vrea să renunțe la ei, chiar dacă investițiile au fost destul de mari. Cei care au aflat că sunt pe „lista neagră” au început să facă mofturi. Radu Boboc, Andrei Dumiter și Marco Dulca s-au plâns de probleme medicale și nu au putut fi folosiți în partida FCSB – CS Mioveni 5-1, din runda cu numărul 19 din SuperLiga României.

„Au început… Unul că are coasta nu ştiu cum, Dulca, altul la fel. Eu am zis «bine, mă, joacă aşa cu coasta fisurată». Îi duceţi pe bancă acolo! Ei sunt mari fotbalişti şi nu vor să facă deplasările. Lasă-i măcar să îngheţe pe banii pe care-i iau!

M-au supărat, din moment ce plătești sute de mii de euro, vrei să-l dai gratis şi el nu vrea să plece. Du-te, bă, am dat bani pe tine. De ce să stai aici dacă nu joci? Ce rost are să stai dacă nu joci? Du-te acolo şi joacă fotbal! Am pierdut banii şi la revedere, du-te şi joacă fotbal!”, a afirmat Becali la PrimaSport.