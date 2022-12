Gigi Becali a dat de pământ cu Billel Omrani, după FCSB – CS Mioveni 5-1. „Joacă în zeflemea”. Patronul a explicat, ironic, de ce l-a scos pe Răzvan Oaidă în minutul 24

Gigi Becali nu este deloc mulțumit! FCSB s-a impus cu 5-1 în duelul cu CS Mioveni, dar patronul nu este satisfăcut de jocul echipei și l-a criticat pe Billel Omrani, unul dintre favoriții lui. Omul de afaceri a explicat, ironic, de ce a decis să-l scoată de pe teren pe Răzvan Oaidă în minutul 24 al partidei.

FCSB i-a făcut pe plac lui Gigi Becali și a câștigat la scor duelul cu CS Mioveni, ultima clasată. Roș-albaștrii s-au impus cu 5-1, după „dubla” lui Adrian Șut și golurile marcate de Malcom Edjouma, Florinel Coman și Radaslavescu, dar patronul și-a criticat echipa la televizor. Cel mai mult l-a nemulțumit Billel Omrani, un jucător care a fost înlocuit la pauză, după o prestație modestă. Atacantul algerian este unul dintre „petrecăreții lotului”.

„Omrani joacă în zeflemea. Nu contează meciul, trebuie să dai ca Hagi, să dai 8 goluri. Dacă joacă așa, ia ieși tu pe bancă la pauză. Joacă serios, tată! Dar eu am mare încredere în el. Am jucat cu o echipă care numai fotbal nu juca. Ce să îmi placă? Nu pot să spun… Dar noi jucăm un fotbal frumos, și în meciurile trecute. Am dominat, avem mingea, așa cum îmi place mie. Să vedem, acum e Pintilii antrenor. Ce rost are să mă gândesc la altul acum?”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.