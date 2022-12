Gigi Becali, antrenorul „cu licență” de la FCSB. „El decide, noi suntem simpli executanți”. Mărturia care arată ce se întâmplă, cu adevărat, în cantonamentul „roș-albaștrilor” – VIDEO

Dacă mai era cineva care avea semne de întrebare, acum s-a lămurit! Antrenorul principal de la FCSB a recunoscut că patronul Gigi Becali este cel care dictează echipa de start și schimbările. Leo Strizu este primul tehnician care admite că rolul lui este „decorativ”.

FCSB are de câteva zile un nou antrenor principal, unul „de fațată” prin care Gigi Becali „fentează” regulamentele Federației Române de Fotbal. Leo Strizu are licență UEFA PRO, dar nu el este cel care se ocupă de pregătirea echipei, ci Mihai Pintilii, delegatul formației și antrenorul interimar după plecarea lui Nicolae Dică. Fostul internațional conduce antrenamentele și dă indicații în timpul partidei, dar și în pauză. Cât privește formula de start și schimbările, aici este „domeniul” lui Gigi Becali. Leo Strizu este primul antrenor de la FCSB care recunoaște cinstit că omul de afaceri stabilește primul 11. Și că tot transmite prin telefon care sunt schimbările.

„Trebuie să menționez acest fapt. Am fost ales de patron, sunt mândru de asta, dar eu am venit în timpul campionatului și Pintilii are rolul cel mai important. Nu are rost să îmi aduc eu merite. Eu ocup locul secund. Mă consult cu Pintilii, el este deschis. Vorbim, analizăm adversarul, dar rolul meu este în plan secund.

(n.r. dacă au existat telefoane la pauza meciului cu Botoșani) Atât de preocupat am fost, pentru că a fost primul meci, și nu cred că cineva a primit vreun telefon. Domnul Becali hotărăște, iar noi suntem simpli executanți, din punctul meu de vedere”, a spus Leo Strizu, la conferința de presă desfășurată înaintea partidei cu CS Mioveni.