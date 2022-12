FCSB – CS Mioveni, ora 19.00, LIVE TEXT & VIDEO, etapa a 19-a din SuperLiga României. Echipele probabile și ce a dezvăluit antrenorul Leo Strizu înaintea partidei

FCSB – CS Mioveni se dispută astăzi, 5.12.2022, în runda cu numărul 19 din SuperLiga României. Duelul începe la ora 19.00 și este programat între cele două partide de la Campionatul Mondial de Fotbal: Japonia – Croația și Brazilia – Coreea de Sud. Meciul va putea fi urmărit pe site-ul www.playtech.ro.

FCSB – CS Mioveni este meciul care închide runda cu numărul 19 din prima ligă. Cele două echipe au obiective diametral opuse. „Roș-albaștrii” se află pe locul cinci și vor să lupte pentru titlu, în vreme ce rivalii se află pe ultima poziție având opt puncte după 18 etape. Gigi Becali vrea ca FCSB să câștige la scor și să egaleze la puncte CS Universitatea Craiova, formația care se află pe poziția a patra.

FCSB – CS Mioveni » Echipele probabile

FCSB: 32. Târnovanu – 2. V. Creţu, 5. Dawa, 16. Tamm, 33. Radunovic – 27. Olaru, 8. Șut, 26. Oaidă – 98. Cordea, 19. Omrani, 10. Oct. Popescu

REZERVE: 99. A. Vlad, 6. Haruţ, 7. Fl. Coman, 11. Miculescu, 18. Edjouma, 24. Nikolov, 28. Pantea, 30. Musi, 80. Radaslavescu, 90. B. Rusu

ABSENȚI: I. Cristea, Ov. Popescu (accidentaţi), Compagno (suspendat)

ANTRENOR: Mihai Pintilii

CS MIOVENI: 22. I. Popescu – 25. I. Balaur, 21. Al. Iacob, 27. Garutti – 26. Oancea, 24. V. Pop, 23. Panait, 6. Burnea – 31. Carnat, 9. Krasniqi, 16. Rădescu

REZERVE: 68. V. Sima, 4. Ene, 8. Antal, 10. Coșereanu, 11. Trif, 19. Vl. Mitrea, 30. D. Șerbănică, 99. Kabananga

ABSENȚI: Scarlatache, Croitoru, Buziuc, Blănaru (accidentați), D. Toma, Lixandru, Cr. Dumitru (fără drept de joc)

ANTRENOR: Marius Stoica

STADION: Arena Națională (București)

ARBITRU: Florin Andrei // A1: Vladimir Urzică; A2: Alexandru Vodă

ARBITRU VAR: Bogdan Dumitrache

ARBITRU AVAR: Marius Marchidanu

Jurnaliștii s-au delectat înaintea partidei cu o nouă conferință de presă în care a vorbit noul antrenor principal, Leo Strizu. La precedenta a recunoscut că a mai „altoit” câte un jucător, iar la finalul partidei cu FC Botoșani a încurcat fotbaliștii și nu și-a adus aminte care toate schimbările. Acum a fost foarte sincer și a recunoscut că Gigi Becali este cel care face echipa. Este primul antrenor de la FCSB care admite că patronul este cel care ia această decizie și care dictează inclusiv mutările din timpul partidelor.

„Trebuie să menționez acest fapt. Am fost ales de patron, sunt mândru de asta, dar eu am venit în timpul campionatului și Pintilii are rolul cel mai important. Nu are rost să îmi aduc eu merite. Eu ocup locul secund. Mă consult cu Pintilii, el este deschis.

Vorbim, analizăm adversarul, dar rolul meu este în plan secund. Domnul Becali hotărăște, iar noi suntem simpli executanți, din punctul meu de vedere”, a spus Strizu, la conferința de presă.