Sanda Țăranu, fostă crainică TVR, explică de ce Andreea Marin și Mihaela Rădulescu au dispărut brusc de pe micul ecran: ”Gata, s-au dus!” EXCLUSIV

Vă mai amintiți de Sanda Țăranu, fostă crainică a postului TVR, frumoasă precum o divă de la Hollywood? Și acum, la vârsta de 85 de ani, și-a păstrat eleganța, cochetăria. Adesea, este oprită pe stradă de nostalgici, pentru un autograf, spre marea ei bucurie că lumea încă nu a uitat-o. În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, Sanda Țăranu ne-a povestit despre viața în televiziune, cu emoțiile inerente, din comunism, despre activitatea ei, ca actriță, dar și despre generația de vedete tv, de după 1989. Am aflat și că a refuzat să-și ”închirieze” vocea de aur în reclame.

Fosta crainică TVR, din ”Epoca de Aur”, ne-a vorbit despre emoțiile trăite în studiourile de filmare, despre cariera în televiziune:

Îmi dau seama că există un destin, căci, cu toate demisiile pe care mi le-am dat, în TVR, că nu știam cum să mai scap, am înțeles că acesta este, de fapt, drumul meu, televiziunea…”.

Ea și-a exprimat părerea și despre cei mai buni prezentatori de după 1989, Andreea Marin, Mihaela Rădulescu și Dan Negru:

Citiți și: Motivul real pentru care Mihaela Rădulescu a plecat definitiv din România. Rolul important pe care l-a jucat fiul său, Ayan

Sanda Țăranu, jurnalistă, traducătoare și fostă crainică de radio și televiziune, mai susține că a refuzat contractele de publicitate, deși putea câștiga bani frumoși:

Vedeta tv cu trăsături fizice de revistă susține însă că frumusețea nu este îndeajuns pentru o vedetă tv sau pur și simplu pentru o femeie:

”Nu este suficient să fii frumoasă, nu este meritul meu că am fost așa, ci al părinților mei, care erau superbi, am moștenit acest ADN. Am avut doi părinți atât de frumoși, de buni, pentru mine au fost ca niște îngeri.

Contează să fii un om citit, învățat. Inteligența ți se citește în privire, cu privirea poți cuceri o lume, mai mult decât cu un cuvânt, să nu uitați asta!”, mai spune Sanda Țăranu, exclusiv pentru Playtech Știri.