Motivul real pentru care Mihaela Radulescu a plecat definitiv din România. Rolul important pe care l-a jucat fiul său, Ayan

Mihaela Rădulescu, una dintre cele mai cunoscute și controversate vedete ale României, a fost mereu subiect de interes și speculație, notorietatea ei necunoscând limite. Pe parcursul carierei sale, diva a fost în centrul atenției publicului, atât pentru activitatea sa profesională, cât și pentru viața sa personală. Printre subiectele care au stârnit curiozitatea fanilor săi se numără și decizia sa de a se muta din România și a locui în străinătate.

În urmă cu mai bine de 10 ani de zile, Mihaela Rădulescu șoca întreaga audiență din România, luând hotărârea drastică de a se muta definitiv din țara ei natală. Prezentatoarea TV și-a pus cariera pe pauză și și a vândut tot ce avea pentru a începe o nouă viață departe de plaiurile mioritice.

De-a lungul anilor, multe persoane au speculat motivele acestei schimbări, iar explicațiile au variat de la motive personale, la cele profesionale precum și posibile probleme legate de mediul social și politic din România.

Una dintre explicațiile principale pentru mutarea fostei gazde a emisiunii ”Duminica în familie” în afara României este legată de oportunitățile profesionale.

Ca personalitate publică influentă și recunoscută, bruneta a avut acces la o serie de oportunități de carieră în străinătate, inclusiv colaborări cu diferite rețele de televiziune și companii media.

Astfel, mutarea sa ar putea fi în mare parte atribuită și dorinței de a-și extinde orizonturile profesionale și de a explora noi provocări în domeniul media și al divertismentului.

Pe lângă motivele profesionale, Mihaela Rădulescu a mărturisit, însă, că fiul ei, Ayan, a jucat un rol extrem de important în luarea acestei decizii radicale.

Vedeta și-a dorit să-și crească fiul într-un mediu sănătos, departe de România, unde se desfășura contextul divorțului dureros pe care l-a traversat alături de fostul ei partener de viață, omul de afaceri Elan Schwartzenberg.

„Decizia de a pleca a fost luată pentru Ayan, eu n-am vrut să-mi cresc copilul aici. Când am luat decizia să plecăm, noi aici nu aveam liniște, era perioada cu divorțul. Ăla a fost momentul în care am discutat cu tatăl copilului. A fost un sacrificiu pe care am decis să-l fac, nu m-am mai gândit la mine”, declara Mihaela Rădulescu, la acea vreme.