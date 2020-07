Ce a ajuns să facă Sanda Țăranu la 81 de ani. Unde s-a refugiat fosta crainică din TVR

Ce face Sanda Țăranu la 81 de ani? Cunoscuta crainică de la TVR a luat o decizie importantă pentru starea sa de sănătate psihică și fizică, mai ales în aceste vremuri.

Sanda Țăranu a decis să-și trăiască viața alături de pozitivitatea și de o energie de invidiat, în sânul familiei. Pe timpul sezonului rece locuiește în București, dar odată instalată căldura se mută rapid la Breaza, unde se bucură de liniștea dintr-o căsuță de vis pe care o deține și de perisajele superbe. Mutarea sa a concis cu instalarea pandemiei de coronavirus, moment în care a decis să nu bage în seamă nicio știre negativă și să-și trăiască momentele de fericire în tihnă.

Adoră să petreacă timp în grădină, mai ales pentru a-și bea cafeaua sau sucul de fructe. Deși era un obicei pe care îl împărtășea cu soțul său, nici după moartea acestuia nu a renunțat, chiar dacă îi vine greu. Sanda este văduvă de 10 ani, iar în timpul acesta a venit să se încarce cu amintiri și energie din locul special din Breaza. Casa acesteia a fost construită în 1910 și cumpărată de familia sa în 1970, este împrejmuită de un gard înalt, are multe flori de jur împreujur și este îmbogățită de pomi fructiferi.

„Sunt la Breaza din mai. Mă simt foarte bine aici, sunt deconectată de la tot ce înseamnă știri negative și am activități frumoase. La o casă cu curte nu prea te plictisești. Ba, din contră, nu ai timp să stai. Am făcut curat prin livadă, am curățat pomii. E superb aici, e păcat că nu prea mai sunt muncitori care să te ajute. E sezonul prunelor, al merelor, al roșiilor. Mă pregătesc să fac câteva conserve, ca de obicei”

Sanda Țăranu (Sursa: click.ro)