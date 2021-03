Roxana Nemeș, probleme grave de sănătate. De ce a fost eliminată de la Survivor 2021

Consiliu tensionat și plin de surprize la Survivor România. Roxana Nemeș de la Faimoși a părăsit competiția din Republica Dominicană. De ce a fost eliminată frumoasa artistă de la Survivor 2021. A spus tot adevărul, cu ochii în lacrimi.

Clipe dificile pentru Roxana Nemeș. Faimoasa de la Survivor România a părăsit competiția din Republica Dominicană în cel mai recent Consiliu de eliminare, din cauza problemelor de sănătate care nu i-au mai permis să se întoarcă pe traseu. S-a lăsat cu plânsete duminică, 28 martie, la Survivor România. Frumoasa artistă și-a luat rămas bun de la colegii săi de echipă și a părăsit cel mai solicitant reality-show fabricat în țara noastră, la recomandarea medicului.

După o absență îndelungată, o lună de zile în care a fost internată în spital, timp în care și-a făcut toate analizele necesare, a ținut dieta și a urmat tratamentul recomandat de doctori, medicii i-au dat verdictul Roxanei Nemeș: nu mai poate concura în cadrul competiției Survivor, motiv pentru care Faimoasaa fost nevoită să plece înapoi în România.

„Vreau să cred că mă simt mai bine, asta e cel mai important. Am făcut mai multe analize, am ținut dietă, nu mai am dureri mari, dar nu sunt perfect sănătoasă. Acasă îmi voi face un alt set de analize, sper să fiu bine. Dumnezeu mi-a dat extrem de multă putere.

Vă mulțumesc că de la fiecare am avut ceva de învățat. Mă bucur că am ales să vin la Survivor și că am putut să rămân până acum. Mulțumesc publicului de acasă pentru susținere. Vă urez succes, să credeți în voi, să nu vă mai certați și să fiți buni!”, a declarat Roxana Nemeș la Consiliu, înainte să părăsească definitiv Survivor România.