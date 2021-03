Mellina de la Survivor, abordată de o vedetă din România. Ce răspuns neașteptat i-a dat

Noi dezvăluiri incendiare apar despre concurenții de la Survivor România. Cine este artistul care a pus ochii pe Mellina de la Războinici și ce răspuns i-a dat cântăreața din jungla dominicană. Nimeni nu se aștepta la asta.

Mellina de la Survivor, abordată de o vedetă din România

Dacă nu el, atunci cine? Cu toții știm că Fizz este un artist controversat, care a avut foarte mare succes în rândurile domnișoarelor de toate vârstele. Cu toate acestea, cântărețul excentric a pus ochii pe una dintre cele mai cunoscute soliste din România, care, momentan participă la emisiunea Survivor de la Kanal D. Dacă vă întrebați despre cine este vorba, ei bine, Fizz a pus ochii pe Mellina de la Războinici.

Acum șase ani, când a debutat cu melodia Poză de Album, colaborare cu rapperul Vescan, Mellina a cucerit topurile din România, devenind una dintre cele mai apreciate și urmărite cântărețe de pe Youtube. Dar ceea ce puțini știu este că Mădălina Dumitru, alias Mellina, cântă de mai mulți ani, de pe vremea când făcea parte din trupa That’s Right. În 2012, Bogdan Croitoru, cunoscut sub numele de scenă Fizz, a întâlnit-o pe frumoasa brunetă, care i-a picat cu tronc. Cei doi au colaborat pentru piesa Shake it Up și au pornit într-un turneu național, pentru promovarea melodiei. Fizz a profitat de acest timp pentru a încerca să o cucerească pe tânăra solistă, însă aceasta l-a refuzat politicos.

Roxana Ghiță, atac dur la adresa Mellinei

Fosta Războinică Roxana Ghiță a vorbit despre comportamentul Mellinei de la Survivor. Deși bruneta este una dintre cele mai bune sportive din competiție și una dintre cele mai apreciate de către public, Roxana Ghiță spune că Mellina este o persoană falsă, cu două fețe, care se comportă diferit atunci când nu este surprinsă de camerele de luat vederi.

Și timida și tăcuta Sindy a avut ceva de spus în cazul Mellinei, despre care a mărturisit că a crezut că o va propune spre eliminare în ultimul Consiliu de la Survivor: