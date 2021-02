Roxana Ghiță de la Survivor a trecut prin momente cumplite. Ce probleme a avut în viața personală

Roxana Ghiță e una din concurentele Survivor România 2021 care a reușit să atragă atenția tuturor, mai cu seamă după ce a ieșit preferata Războinicilor și în recenta ediție. Ce trebuie să știe fanii despre ea? Care sunt problemele pe care le-a întâmpinat în viața personală?

Survior România 2021: detalii din viața Roxanei Ghiță

Celebra războinică ce a ajuns rapid în atenția tuturor datorită frumuseții sale, dar și a calităților sportive, a făcut o dezvăluire surprinzătoare pe timpul nopții. Concurenta a vorbit pentru prima dată în tabără despre unul din cele mai grele momente din Republica Dominicană.

Totul a pornit de la discuțiile pentru eliminarea lui Musty. Sinceritatea și anumite detalii necunoscute până acum au venit neașteptat la discuțiile focului. Menajamentele au dispărut, astfel au ieșit la iveală noi antipatii. Tânăra a încercat să justifice faptul că nu se descurajează repede, așa cum au acuzat-o colegii săi, ci doar tinde să fie mai realistă decât ceilalți. Ulterior, Roxana a dezvăluit că a trecut în viață prin momente grele de depresie și doar atunci s-a simțit negativistă.

„Nu sunt o persoană negativistă, nu mi se pare că sunt. Nu mă consider negativistă. Am avut multe momente în viață mea când am avut la un moment dat poate depresie, nu am discutat lucrurile astea.

Am vrut la un moment dat să le discut cu tine pentru că aveam o relație mai apropiată e, dar tu Musty vorbeai încontinuu despre viața ta și nu mi-ai dat ocazia să vorbesc și eu despre a mea. Am trecut peste momentele alea și atunci eram negativistă. Știu să diferențiez între a fi realist și negativist”, spune concurenta.

„Am multe defecte, dar nu sunt o persoană negativistă”

Musty a ținut totuși să o contrazică pe coechipiera sa, după ce a reacționat într-un mod negativ în momentul în care Marilena a acuzat probleme de sănătate, iar mai apoi a fost transportată de urgență la spital. „Și azi și ieri ai dovedit punctual că ești negativistă. Câțiva colegi ți-au spus băi, ne împingi către o situație care nu e ok”, i-a spus Musty. „Asta e părereata. Eu nu mă consider o persoană negativistă. Îmi asum asta, e părerea mea despre mine. Am multe defecte, dar nu sunt o persoană negativistă”, se apără Roxana Ghiță.