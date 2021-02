Musty Camara este fratele cântărețului din fosta trupă Alb Negru, Kamara Ghedi. El are vârsta de 39 de ani și face parte din echipa Războinicilor de la Survivor România, sezonul 2. El a revenit în România, țara în care s-a născut, în anul 2015. Iată care este familia lui Musty Kamara de la Survivor.

Familia lui Musty Camara de la Survivor România, sezonul 2

Musty Camara este unul dintre concurenții acestui sezon al reality show-ului Survivor România. Republica Dominicană va fi ca un cămin pentru acesta în perioada următoare. El își dorește să câștige competiția și să se întoarcă acasă cu marele trofeu, din dorința de a-i face fericiți pe cei trei copii ai săi.

Este convins că această emisiune îl va face să își depășească limitele și că va fi pus în fața unor situații noi.

„Merg la Survivor în primul rând pentru cei trei copii ai mei: Yared, Noah şi Bryan. Vreau să îmi depăşesc condiţia fizică şi mentală, să mă reconectez cu natura de care îmi este foarte, foarte dor. Cu siguranţă intru într-o competiţie dură, care îmi va forţa toate limitele”, a spus acesta, potrivit viva.ro.

Familia lui Musty Camara de la Survivor – căsătorit cu o româncă

Meseria pe care o are Musty Camara este cea de tehnician de sunet. Acesta l-a ajutat pe fratele său Kamara, de fiecare dată când a fost nevoie.

Musty are o familie superbă, pe care o iubește foarte mult, fapt care reiese și din fotografiile pe care acesta le postează pe conturile sale de socializare. El a avut o logodnică româncă, al cărei nume este Alexandra Crișan. Aceasta a fost concurentă la X Factor. Cei doi au împreună 1 copil. Cei trei copii ai săi sunt cu trei femei diferite, după cum reiese și din declarația fratelui său Kamara:

„Au un băiat împreună însă nu a fost căsătorit şi nu mai e cu ea de peste un an. Are trei copii cu trei femei diferite”, a spus artistul, potrivit wowbiz.ro.

Familia lui Musty Camara de la Survivor – frați și surori

Musty Camara este un spirit liber. Acesta a plecat de lângă familie la doar 15 ani, pentru a studia și a munci. El a făcut naveta între Franța și Coasta de Fildeș și a locuit în Tenerife. Mama acestuia a decedat de tânără și are un singur frate pe care îl are Musty este Kamara. El mai are în schimb trei surori, ale căror nume sunt: Corina, Saran și Binta.

„Una-i albă, una-i mulatră, iar alta-i de culoare. Dar, am 12.000 de rude în Guineea, un sat întreg. Este vorba despre satul Sanguiana, după cum afrima artistul în urmă cu câțiva ani.

Familia lui Musty Camara de la Survivor – condiție fizică Musty Camara are o statură atletică, care se datorează și faptului că a făcut sport de mic, ridicând greutăți și frecventând sala.