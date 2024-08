Reacția preşedintelui CS Dinamo după David Popovici ce s-a plâns de condiţiile din România: „Are absolut tot ce-i trebuie!”

David Popovici a primit o replică dură, după ce s-a plâns de condiţiile din România. Ionuţ Popa, preşedintele de la CS Dinamo, club de care aparţine campionul olimpic de 19 ani, a dezvăluit în ce condiţii se antrenează, de fapt, sportivul român.

După ce a câștigat a doua medalie la Jocurile Olimpice, David Popovici a cerut sprijinul autorităților din România. El s-a plâns de condițiile de antrenament și a menționat că va exercita presiuni pentru a îmbunătăți situația sportului românesc.

Ionuţ Popa a reacționat la declarațiile lui David Popovici despre condițiile de antrenament de la bazinul Lia Manoliu, oferind un răspuns clar. Președintele CS Dinamo a subliniat că sportivul de 19 ani nu are nicio lipsă, fiind o persoană perfecționistă, și că apelul lui Popovici nu este

Popa a declarat că „Regele Nataţiei” își alege bazinul de antrenament în funcție de locul unde va avea loc următoarea sa competiție.

Ionuţ Popa a mai spus că, după performanțele de la Jocurile Olimpice de la Paris, David Popovici va trebui să devină „locomotiva” unor campanii de dezvoltare a sportului.

„David nu a făcut o declarație referitoare la el. David are absolut tot ce îi trebuie. David este un tip perfecționist. Nu cred că a făcut referire la Dinamo, ci la sistemul românesc. Se antrenează la Dinamo, dar în funcție de specificul bazinului unde va concura sau de competiție, locul de antrenament se schimbă: Izvorani, Dinamo, Lia Manoliu. Pentru Popovici, bazinul de la Dinamo este de ajuns. La această Olimpiadă, trebuie să reușim să scoatem maxim din acest băiat, David Popovici. Trebuie să fie locomotiva unor campanii, pe zona sport, a viciilor, a educației. Cred că ne-am atins targetul și vom reuși să cuantificăm aceste performanțe. Trebuie să creăm proiecte de țară pe toate palierele, avem un băiat deștept, ni l-a dat Dumnezeu„, a declarat Ionuţ Popa, conform digisport.ro.

Apelul lui David Popovici, după ce a obținut medaliile de aur și bronz la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, a fost făcut în cadrul conferinței de presă de la Ambasada României din Paris.

„Ce vreau să spun eu, că mă ascultă toată lumea. Trebuie să facem sport! Trebuie să facem mai mult sport în ţara asta, trebuie să meargă din ce în ce mai mulţi copii la sport, la înot. Important e să facă mişcare. Felicitări tuturor celor care au concurat până acum, felicitări celor de la canotaj pentru medalii, felicitări nouă, pentru că ştim cât de mult am muncit să ajungem aici. Numai noi ştim. Poate o să fim lăudaţi, recompensaţi, toată lumea o să se bucure pentru succesul nostru, dar numai cine a trecut prin aşa ceva şi apropiaţii lui ştiu, domnul Covaliu, care e de faţă ştie la fel de mine, munca ce se află în spate. Vreau încă o dată să vă aplaud! Sunt mândru şi de mine, visez la asta de când eram copil. E foarte frumos! Mă bucur să vă am pe toţi alături, o ţară în spate şi atât de mulţi care mă susţin. Vă mulţumesc şi vouă, vă datorez şi vouă asta. Nu în ultimul rând mi-o datorez mie, am făcut copilul din mine foarte fericit. Cred că vorbesc în numele tuturor când spun că ne vom face copiii din noi mândri. Baftă şi Hai, România, cel mai important”, a spus David Popovici la conferinţa de presă organizată la Ambasada României la Paris.