David Popovici a răbufnit în timpul unei conferințe de presă. Întrebarea care l-a iritat pe sportiv: “N-o suport pe asta”

David Popovici a susținut o conferință de presă după ce a cucerit medalia de aur la proba 200 metri liber și cea de bronz la 100 metri liber din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris. O întrebare pusă de un jurnalist român l-a deranjat pe David și a răbufnit imediat.

David Popovici a vorbit în cadrul conferinței de prese și despre prestația sa de la ultima Olimpiadă, atunci când a fost foarte aproape, la doar două sutimi, de a lua medalia de bronz la proba 200 metri liber.

Un jurnalist român a vrut să-i pună o întrebare legată de acest subiect și a început spunând: „La cealaltă Olimpiadă, ai ratat medalia la un vârf de unghie”. În acel moment, David l-a întrerupt imediat, spunând că nu-i place deloc această remarcă.

„Mamă, n-o suport pe asta cu unghia. Cât s-a vorbit despre asta… Dar nu, înțeleg. Acele două sutimi de care mai aveam nevoie să urc pe podiumul olimpic, uite că am avut nevoie de ele acum să ajung în fața celui de pe locul doi. Cu două sutimi diferență am luat medalia de aur.

Poate că totul înseamnă ceva. Și la sută am luat bronzul cu o sutime față de cel de pe locul 4. Ăsta e sportul. Muncim ani pentru ceva ce nici nu poți opri pe cronometru la telefon, e imposibil să oprești la o sutime. E mult mai rapid decât clipitul.

Și, totuși, noi ne batem pe acele sutimi și nu doar la sportul meu, ci și la celelalte. Fie că e vorba de sutimi, miimi, noi ne zbatem și muncim foarte mult pentru ele”, a declarat Popovici.