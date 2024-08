Andreea Esca, reacție dură după ce David Popovici s-a plâns de bazinele de înot din România: „Dușurile erau smulse din pereți. Despre toalete nu doresc sa povestesc, că poate citiți la masă postarea”

David Popovici a făcut istorie la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, acolo unde a câștigat o medalie de aur și una de bronz. Într-un interviu, campionul a vorbit despre un subiect important: condițiile precare ale bazinelor de înot din România.

După cucerirea celor două medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, David Popovici a vorbit despre lipsa condițiilor oferite de guvern tinerilor pentru a face performanță în sport.

Andreea Esca a abordat același subiect într-o postare pe rețelele de socializare, alături de câteva poze din copilărie. A făcut și ea înot de la șase ani, din clasa întâi, prin 1980, în zona bazinului 23 august.

Își aduce aminte cu plăcere de acele vremuri. Dimineața mergea la școală, după la antrenament. Totul era foarte bine organizat și curat, bazinul era dezinfectat mereu. Din păcate, acum, bazinul de înot se află în paragină.

„La aproape jumătate de secol de la povestea mea, copiii din gâscă din imagine sunt toți bine. Diferența e că bazinul (căruia s-a schimbat numele în Lia Manoliu) de la interior stă închis de 6 ani ani, după ce, în paragină în care se afla, a mai înotat și un șobolan pe culoarul favoriților.

În baia din vestiar, ultima dată când am trecut pe acolo, dușurile erau smulse din pereți, iar cele care existau erau practic niște țevi fără cap. Despre toalete nu doresc să povestesc, că poate citiți la masă postarea mea.

Cei de la sărituri în apă nu mai au în ce sări, și exersează pe niște saltele, că s-a închis și acest bazin, iar despre bazinul de afară … v-a povestit campionul nostru olimpic.

Multă vreme am suferit teribil, am pus întrebări când am auzit că cineva ar dori să lase tot să se prăbușească, special, pentru a construi niște blocuri acolo, dar pentru că nu am adunat date care să confirme zvonul, nu îl consider o informație.

Apoi, mi-am întrebat colegii și prietenii care au rămas în domeniu, de ce este batjocorită în acest fel, cea mai veche și importanță baza de natație? Adică, dacă tot nu construiești, de ce nu întreții ceva ce aveai deja? Nu știu nici ei. Nu înțeleg nici ei. De zeci de ani.

Dar sper în continuare, că poate odată cu semnalul de alarmă tras de acest copil minune, pe numele lui David Popovici, o să scriu și povestea renașterii locului copilăriei noastre!”, a fost o parte din mesajul Andreei Esca.