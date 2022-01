Răzvan Simion, exasperat de o bancă din România: „Mă tot amenință pe banii mei”

Dacă Dani Oțil a povestit ieri nemulțumirea din viața sa, și anume, cea legată de factura la energie electrică, a venit rândul lui Răzvan Simion să spună ce îl deranjează de ceva timp încoace, în viața cotidiană. Se pare că matinalul este „supărat” pe serviciile unei bănci din România. În ediția de azi a matinalului Neatza cu Răzvan și Dani, Răzvan Simion a dat detalii.

Dani Oțil a dezvăluit ieri cu ce problemă s-a confruntat la început de an, o problemă, cu care se confruntă, de altfel, foarte mulți români. El s-a declarat șocat de suma care i-a venit de plată la energia electrică.

„Nu sunt nici bine, nici sănătos, e si vârsta, mă dor toate. Povara o simt cel mai tare în buzunare, ca mi-a venit factura la curent…M-am uitat ieri în extrasul de contact, că se plătește automat, să văd ultimele facturi.

De ieri umblu ca tata prin casă și sting toate luminile. Mai aprind câte o lanternă, seara, să nu zică vecinii ca am murit”, spunea, ieri, Dani Oțil, care a dezvăluit că a recurs și la unele măsuri de precauție.

„Beculețele de afară sunt stinse toate. Am făcut consiliu de familie: am vorbit cu cel mic, am vorbit și cu soția, i-am zis gata cu Netflix, nu facem din noapte zi.

I-am mutat și masa de machiaj la lumină, ca să beneficieze de lumina naturală. Nu a venit încă factura la gaze. În orice caz, am luat masuri de precauție.”, a mai zis Dani Oțil.