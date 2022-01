Ce dorință bizară are Dani Oțil după ce moare. L-a șocat total pe Răzvan Simion: „Nu mai putem cu burețeii”

În timp ce Răzvan Simion discuta, implicat, ca de obicei, cu specialistul în beauty invitat în emisiune, Dani Oțil nu s-a putut abține să nu facă anumite comentarii pe seama colegului și prietenului său. În încercarea de a explica atenția pe care o acordă Răzvan Simion, de obicei, îngrijirii aspectului tenului, Dani Oțil a indicat și „obsesia” pe care ar avea-o Răzvan Simion în ce privește…burețeii de machiaj.

Dani Oțil nu a putut să nu remarce, în stil propriu, atenția pe care o acordă colegul său sfaturilor în materie de beauty, ocazie cu care a dezvăluit atenția pe care o acordă unui accesoriu de make-up nelipsit din rutina de make-up a oricărei doamne și domnișoare: burețeii de machiaj.

De altfel, în ediția de azi a emisiunii, Dani Oțil a mai ținut să facă aprecieri în manieră proprie, la adresa lui Răzvan Simion, dar și la adresa lui Nicolai Tand, considerați printre cei mai sexi bărbați din România, judecând după numărul de admiratoare.

Tot în ediția de azi a emisiunii, Dani Oțil a mărturisit și șocul avut când a primit factura la curent.

„Nu sunt nici bine, nici sănătos, e si vârsta, mă dor toate. Povara o simt cel mai tare în buzunare, ca mi-a venit factura la curent…M-am uitat ieri în extrasul de contact, că se plătește automat, să văd ultimele facturi. De ieri umblu ca tata prin casă și sting toate luminile. Mai aprind câte o lanternă, seara, să nu zică vecinii ca am murit”, a mărturisit Dani Oțil.

„Beculețele de afară sunt stinse toate. Am făcut consiliu de familie: am vorbit cu cel mic, am vorbit și cu soția, i-am zis gata cu Netflix, nu facem din noapte zi. I-am mutat și masa de machiaj la lumină, ca să beneficieze de lumina naturală. Nu a venit încă factura la gaze. În orice caz, am luat masuri de precauție.”, a mai zis Dani Oțil.