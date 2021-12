Surpriza din această dimineață de la Neatza: ‘Unde este Florin Ristei?’. Răzvan Simion i-a liniștit pe toți

Show-ul ‘Neatza cu Răzvan și Dani’ a strâns mulți ani în aceștia ani, fani care au rămas cu semne de întrebare în această dimineață. Mulți care urmăresc relaxați proiectul matinal de la Antena nu l-au văzut pe Florin Ristei în platou la prima oră a dimineții.

Emisiunea ‘Neatza cu Răzvan și Dani’ a reușit să învingă multe alte proiecte matinale și a urcat în topul preferințelor românilor. Mulți din fanii show-ului au susținut că își încep mai bine ziua cu gașca veselă și cu orele petrecute alături de ei.

În orele de difuzare, telespectatorii au parte de distracție maximă, glume, discuții personale și naturale între prezentatori și colegii de platou și de rețete speciale preparate de chef Vlăduț. În marea familie Antena a revenit Florin Ristei.

Celebrul cântăreț a câștigat în urmă cu mulți ani ‘X Factor’, ulterior a revenit chiar la masa juriului emisiunii de muzică, iar acum a intrat bine de tot în televiziune. O mare parte din români îi iubesc și în primele ore ale dimineții i-au simțit imediat lipsa.

Cătălin Oprișan a subliniat acest lucru în timpul rubricii sale speciale cu clipulețe amuzante de pe rețelele de socializare și nu numai. Răzvan Simion s-a văzut astfel nevoit să intervină și i-a replicat faptul că urmează să ajungă.

Cunoscutul solist a venit în platoul emisiunii abia la primul invitat din breaslă. Mai exact, cântărețul a purtat primul dialog al dimineții cu Nicole, care i-a încântat pe fani cu piesa ‘Honey’.

Acesta părea puțin somnoros, dar cu toate astea a reușit să își revină și să discute cu vedeta, ulterior a profitat de provocările din jocurile din platou și a făcut echipă cu Ramona și Iuliana Beregoi.

“Eu citesc ziare, dar le citesc doar pe alea în care nu apărem noi doi”, i-a spus Răzvan Simion colegei sale. “Nici măcar nu i-au nimerit vârsta Ramonei. Au făcut ei un calcul și le-a dat greșit. Măi, Ristei, tu ai fost sursa?”, a continuat Răzvan Simion.

“Să știi că așa pățesc și eu cu Noemi. Ea are 27 de ani și văd mereu peste tot că are 29 de ani. În fiecare zi îmi spune că au făcut-o iar mai bătrână decât e. Să știi că eu v-am luat apărarea. Da, da. Am dat niște mesaje și m-am luat de ei”, a afirmat Florin Ristei. Ramona Olaru a apreciat gestul făcut de colegul ei: “Da? Ce drăguț, foarte frumos!”.