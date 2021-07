Dacă acum mai puţin de o lună, logodnicul ei, Andrei, dădea ca sigură o cerere în căsătorie la revenirea în ţară a iubitei sale, azi încă nu se aud clopotele de nuntă.

Nu se cunosc încă motivele, dar clipa în care Andrei, logodnicul Elenei Marin, devenită extrem de cunoscută după parcursul ei formidabil la a doua ediţie a emisiunii-concurs “Survivor”, o va cere pe aceasta de soție se amână.

Şi asta în ciuda faptului că Elena Marin a revenit de mai bine de două săptămâni în ţară, imediat cu finalul emisiunii marathon din acest an. Andrei a mărturisit la începutul lunii iulie că-i pregăteşte o uriaşă surpriză alesei inimii sale.

“Faimoasa” a luptat aproape până în ultimele zile cu Zanni pentru marele premiu pus la bătaie în Republica Dominicană, iar logodnicul ei mărturisea în urmă cu mai puţin de o lună că este gata să o ceară de soție pe Elena Marin la întoarcerea acesteia în țară.

La rândul ei, Elena Marin a negat însă aceste informaţii. Vedeta a susținut că nu a discutat nimic despre căsătorie cu partenerul său.

„Nu mi-a dat nimic de bănuit până acum despre asta. Am auzit şi eu ceva, dar să ştiţi că nu am discutat nimic cu Andrei pe tema căsătoriei.”, a spus Elena atunci când am întrebat-o despre detaliile legate de cel mai important eveniment din viaţa unui om.